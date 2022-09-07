خام فروشی خیانت به کشاورزان گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد دهنوی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد موضوع برقراری عدالت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به قیمت گذاری محصولات کشاورزی و عدم حمایت از کشاورزان، افزود: چرا ما باید برای کل کشور تولید کنیم در حالی که کمترین منافع را از یارانه‌های توزیع شده در کشور در سال‌های گذشته برده‌ایم.

وی بیان کرد: ما با مدیران بدون تعارف حرف می‌زنیم و اگر امروز قرار نیست موضوع کارخانه‌های آرد استان حل نشود مدیر جدید غله مسئولیت را قبول نکند.

دهنوی افزود: محصولات تولیدی این استان به صورت خام به خارج از استان ارسال می‌شود و اشتغال و سرمایه آن برای استان دیگر رقم می‌خورد و این خیانت به مردم استان گلستان است و ما این را نمی‌پذیریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بیان کرد: ما از مردم آفتاب سوخته و زحمت کش استان گلستان که در تولید کالاهای اساسی کشور زحمت می‌کشند صحبت می‌کنیم و اگر فریادی می‌زنیم برای دفاع از حقوق همین مردم و همین کشاورزان است.