«ایلان ماسک» به بهانه سخنرانی پوتین، از خرید توییتر منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، یک دادگاه اعلام کرد که ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی در ماه مه و قبل از سخنرانی مهم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پیامی خصوصی گفته است که اگر جهان به سمت جنگ جهانی سوم و نابودی پیش برود، خریدن توییتر بی‌معنی است.

روند رسیدگی به این پرونده بخشی از تلاش توییتر در راستای اعمال فشار بر ماسک برای عمل به تعهداتش درباره خرید این شرکت به مبلغ ۴۴میلیارد دلار است.

در جریان دادرسی، وکیل شرکت توییتر پیامک ارسالی به یک بانکدار شاغل در گروه سرمایه‌گذاری «مورگان استنلی» در تاریخ هشتم ماه مه(۱۸ اردیبهشت) را خواند.

ماسک در این پیامک نوشته بود: «بهتر است چند روز آهسته پیش برویم. سخنرانی فردای پوتین واقعا مهم است. اگر قرار است به سمت جنگ جهانی سوم پیش برویم، خریدن توییتر بی‌معنا است.»

مقصود ماسک از سخنرانی پوتین، نطق رئیس جمهور روسیه در مراسم گرامیداشت روز پیروزی روسیه در نهم ماه مه است. غربی‌ها در آن برهه به طور گسترده انتظار داشتند که پوتین در سخنرانی خود جنگ با اوکراین را به طور رسمی اعلام کرده و در نتیجه بسیج نیروهای ارتش روسیه، جهان را به سمت درگیری مستقیم مسکو با ناتو سوق دهد که البته هیچکدام از پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس در شرق اوکراین، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال هدف سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.

وکیل ماسک در واکنش به این پیامک گفت که وکیل شرکت توییتر، آن را اشتباه توصیف کرده و با خواندن ادامه این پیامک، مشخص خواهد شد که این ادعاها «کاملا بی‌اساس» بوده و هفته آینده متن کامل پیامک را ارائه خواهد کرد.

ماسک در ماه جولای از خریدن توییتر صرف نظر کرد و مدعی شد که این شرکت درباره تعداد حساب‌های کاربری تقلبی فعال در این پلتفرم، وی را به شدت گمراه کرده است. هرچند شرکت توییتر قصد دارد ثابت کند که ماسک به دلیل مشکلات مالی از این خرید منصرف شده و باید به تعهداتش عمل کند.