استفاده از ظرفیت پزشکان جهادی در کمپ ماده ۱۶ قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادان متجاهر در سطح استان انجام شده که جمع‌آوری ۲۵۰ معتاد متجاهر و نگهداری آن‌ها نیز کار ارزشمندی است.

استاندار قزوین بیان کرد: جمع‌آوری معتادان متجاهر علاوه بر اینکه از وقوع جرایم مختلف از جمله سرقت جلوگیری می‌کند، فضای روانی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر فضای آرام قرار می‌دهد چنانچه حضور آزادانه این افراد در جامعه آثار و تبعاتی را به همراه دارد.

وی افزود: برای حل مسائل مالی و اعتبارات شهرداری لازم است پیگیری‌های لازم انجام شود و مشخص شود که مجوز مرکز نگهداری از این افراد به نام چه کسی صادر می‌شود چراکه اگر این مسئله به بخش دولتی و سپس امکانات آن به بخش خصوصی واگذار شود در انجام مسئولیت تداخل به وجود می‌آید.

این مسئول در پایان ضمن اشاره به ظرفیت ۵۰۰ نفره کمپ ماده ۱۶ در استان گفت: برای حل مشکل پزشک در کمپ ماده ۱۶ بهتر است از ظرفیت گروه‌های جهادی بهره بگیریم و روزانه از ظرفیت یک پزشک جهادی استفاده کنیم.