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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۳۹

از سوی وزارت امور خارجه؛

ایران اقدام ضدایرانی آلبانی را قویا محکوم کرد

ایران اقدام ضدایرانی آلبانی را قویا محکوم کرد

وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای اقدام ضدایرانی دولت آلبانی را محکوم کرد و نوشت:صدور بیانیه از سوی آمریکا و استقبال صهیونیست‌ها از این تصمیم،ازوجود برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اقدام ضدایرانی دولت آلبانی را قویاً محکوم کرد.

وزارت امور خارجه با مردود شمردن ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم این کشور به قطع روابط سیاسی با کشورمان بر اساس چنین ادعاهای بی پایه‌ای را اقدامی نسنجیده و فاقد دور اندیشی در روابط بین المللی دانست.

در بیانیه وزارت امور خارجه، با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضای سایبری در مجامع چندجانبه و بین‌المللی در راستای تدوین ضوابط و قاعده مند کردن این حوزه، آمده است: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای هدف حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی خود، هرگونه استفاده از فضای سایبری به عنوان ابزاری برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی سایر کشورها را مردود و محکوم می‌شمارد.

وزارت امور خارجه با رد ادعاهای اثبات نشده علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: نوع اقدام و نقش‌آفرینی طرف‌های ثالث در ساخته و پرداخته کردن این ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران، نشانگر اعمال نفوذ کشورهای حامی تروریسم و فتنه‌آفرین در این زمینه می‌باشد.

در بیانیه وزارت امور خارجه با اشاره به تحرکات رسانه‌ای و سیاسی سازمان‌یافته بلافاصله پس از اعلام تصمیم دولت آلبانی، تاکید شد: صدور فوری بیانیه دولت آمریکا و همچنین استقبال رسانه‌های صهیونیستی از این تصمیم، از وجود برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای فضاسازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.

وزارت امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به میزبانی دولت آلبانی از یک فرقه تروریستی نشان دار، از اثرپذیری تیرانا از طرف‌های ثالث و تصمیم نابجا و نامناسب اتخاذشده از سوی دولت آلبانی ابراز تأسف شده است.

کد مطلب 5584584

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    نظرات

    • محمود CA ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      این آلبانی کجا هست...
    • علی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      الان ما بدون آلبانی چه کار کنیم ! در ضمن مگه آلبانی کشوره ؟ کجا هست؟

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