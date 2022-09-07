رهایی ۵ محکوم به قصاص نفس آذربایجان غربی در آستانه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز چهارشنبه در مراسم رهایی ۵ محکوم به قصاص نفس افزود: این گذشت و بخشش به برکت ایام عزای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است و استان آذربایجان غربی در گذشت اولیا دم در پویش به عشق امام حسین دارای رتبه دوم در کشور است.

وی ادامه داد: این بخشش‌ها همه در راستای تلاش‌های همه مجموعه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، هسته‌های جهادی بخشایش شوراهای حل اختلاف و روحانیون و ریش سفیدان و متنفذین و از همه مهم‌تر بزرگ منشی اولیا دم است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: در زمینه صلح و سازش استان آذربایجان غربی ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و شناسایی و بکارگیری این ظرفیت‌ها خیلی کمک کننده است به طوری که امسال در کمتر از ۶ ماه ۲۱ فقره پرونده قتل با استفاده از این ظرفیت‌ها به سازش ختم گردیده است.

وی با بیان اینکه هر چه قدر در جامعه فرهنگ صلح و سازش توسعه پیدا کند به همان نسبت انتقام جویی به کمترین حد ممکن می‌رسد، افزود: مجموعه دستگاه قضائی استان قریب به یک سال برای این سازش‌ها تلاش کرده و زحمت کشیده بودند به حمد الله امروز این زحمات به ثمر نشست.

عتباتی گفت: ۳ نفر از این افراد در زندان ارومیه هر یک پس از ۲۸ سال، ۱۰ سال و ۷ سال و دو نفر دیگر در زندان‌های ماکو و میاندوآب از قصاص رهایی و فرصت دوباره زندگی یافتند.

۳ نفر از این افراد در زندان ارومیه هر یک پس از ۲۸ سال، ۱۰ سال و ۷ سال و دو نفر دیگر در زندان‌های ماکو و میاندوآب از قصاص رهایی و فرصت دوباره زندگی یافتند.