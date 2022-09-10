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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

شهردار منطقه ۱۳ خبر داد؛

پاکسازی روزانه ۸۰ هزار متر مربع از معابر نجف

پاکسازی روزانه ۸۰ هزار متر مربع از معابر نجف

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به فعالیت نیروهای اعزامی در سه شیفت کاری از پاکسازی روزانه ۸۰ هزار متر از معابر تحویلی منطقه در نجف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی علی‌احمدی در خصوص فعالیت نیروهای اعزامی به کربلا در آستانه اربعین حسینی گفت: فعالیت کارگران در سه شیفت کارگری از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه دارد.

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به فعالیت نیروهای خدمات شهری در قالب سه اکیپ ۱۱ نفره اظهار کرد: روزانه ۸۰ هزار متر مربع از معابر محدوده تعیین شده از جمله خیابان شارع طوسی پاکسازی و نظافت می‌شود.

وی افزود: علاوه بر نظافت و پاکسازی محدوده تعیین شده از سوی نیروهای‌های اعزامی به کشور عراق، در مرحله نخست حدود ۵۰۰ نگهدارنده کیسه زباله در محل موکب منطقه ۱۳ تهیه و نصب شد.

علی‌احمدی حفظ نظافت موکب، جلوگیری از انباشت زباله در مسیر راهپیمایی اربعین را از اهداف نصب نگهدارنده‌های کیسه زباله اعلام کرد و گفت: این نگهدارنده ها با استفاده از حلقه‌های فلزی به داربست متصل می‌شوند.

کد مطلب 5586423

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