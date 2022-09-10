پاکسازی روزانه ۸۰ هزار متر مربع از معابر نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی علیاحمدی در خصوص فعالیت نیروهای اعزامی به کربلا در آستانه اربعین حسینی گفت: فعالیت کارگران در سه شیفت کارگری از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه دارد.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به فعالیت نیروهای خدمات شهری در قالب سه اکیپ ۱۱ نفره اظهار کرد: روزانه ۸۰ هزار متر مربع از معابر محدوده تعیین شده از جمله خیابان شارع طوسی پاکسازی و نظافت میشود.
وی افزود: علاوه بر نظافت و پاکسازی محدوده تعیین شده از سوی نیروهایهای اعزامی به کشور عراق، در مرحله نخست حدود ۵۰۰ نگهدارنده کیسه زباله در محل موکب منطقه ۱۳ تهیه و نصب شد.
علیاحمدی حفظ نظافت موکب، جلوگیری از انباشت زباله در مسیر راهپیمایی اربعین را از اهداف نصب نگهدارندههای کیسه زباله اعلام کرد و گفت: این نگهدارنده ها با استفاده از حلقههای فلزی به داربست متصل میشوند.
نظر شما