۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

جمع آوری ۴۰۰ تن پسماند از معابر منتهی به مرز مهران

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت از جمع آوری ۴۰۰ تن پسماند طی ۱۰ روز اخیر در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی با اشاره به این نکته که مسیر پل زائر تا میدان اربعین در شهر مرز مهران به عنوان محدوده جغرافیایی فعالیت عوامل اجرایی منطقه تعیین شده، اظهار داشت: پس از ساماندهی تعداد ۱۷۰ نفر از عوامل اجرایی و کارگری، شیفت‌های کاری تعریف و اقدامات مستمر در جهت رفت و روب مسیر تعیین شده آغاز گردید.

وی ادامه داد: در مدت فعالیت شبانه روزی عوامل اجرایی و کارگری تا کنون که حجم زائرین رفته رفته بیشتر و بیشتر می‌شود، ۴۰۰ تن پسماند از محدوده پل زائر تا میان اربعین جمع آوری شده است.

شهابی در پایان یاد آور شد: این حجم از اقدامات با بسیج تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه و همچنین استقرار ده‌ها مخزن ۱۱۰۰ لیتری تا پس از ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

فاطمه کریمی

