  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۵:۱۹

زمین لرزه ۷.۶ ریشتری در پاپوآ گینه نو/هشدار وقوع سونامی

زمین لرزه ۷.۶ ریشتری در پاپوآ گینه نو/هشدار وقوع سونامی

خبرگزاری رویترز بامداد یکشنبه از وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۷.۶ ریشتر در پاپوآ گینه نو و صدور هشدار سونامی در پی این زلزله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز بامداد یکشنبه از وقوع زلزله شدید در پاپوآ گینه نو خبر داد.

بر اساس این گزارش، زمین لرزه ای به قدرت ۷.۶ ریشتر شرق پاپوآ گینه نو را لرزاند.

همچنین در پی این زمین لرزه هشدار وقوع سونامی صادر شده است.

مرکز لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق ۶۱ کیلومتری زمین و در فاصله ۶۷ کیلومتری منطقه کاینانتو روی داده است.

این مرکز در عین حال نسبت به وقوع موج سونامی در فاصله هزار کیلومتری از مرکز این زمین لرزه هشدار داد.

اطلاعات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است.

کد مطلب 5586736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها