زمین لرزه ۷.۶ ریشتری در پاپوآ گینه نو/هشدار وقوع سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز بامداد یکشنبه از وقوع زلزله شدید در پاپوآ گینه نو خبر داد.
بر اساس این گزارش، زمین لرزه ای به قدرت ۷.۶ ریشتر شرق پاپوآ گینه نو را لرزاند.
همچنین در پی این زمین لرزه هشدار وقوع سونامی صادر شده است.
مرکز لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق ۶۱ کیلومتری زمین و در فاصله ۶۷ کیلومتری منطقه کاینانتو روی داده است.
این مرکز در عین حال نسبت به وقوع موج سونامی در فاصله هزار کیلومتری از مرکز این زمین لرزه هشدار داد.
اطلاعات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است.
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