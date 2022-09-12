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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

استاندار قزوین خبر داد:

تکمیل محور اصلی قزوین - الموت سرعت می‌گیرد

تکمیل محور اصلی قزوین - الموت سرعت می‌گیرد

قزوین- استاندار قزوین گفت: تکمیل محور اصلی قزوین - الموت با اعتبارات سفر ریاست جمهوری سرعت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین با انتشار توئیتی در فضای مجازی از سرعت گرفتن اتمام محور اصلی قزوین-الموت با اعتبارات سفر ریاست جمهوری خبر داد.

اعلایی در این توئیت آورده است: در سفر به الموت شرقی مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط انجام اموری را عهده دار شدند که به پیشرفت آن منطقه کمک خواهد کرد. اتمام محور اصلی قزوین-الموت با اعتبارات سفر ریاست جمهوری سرعت خواهد گرفت. روکش آسفالت بخشهای آسیب دیده مسیر گردشگری رجایی دشت معلم کلایه هم در دستور کار قرار گرفت.

محور قزوین الموت فاز نخست از پروژه بزرگ‌تری به نام قزوین – الموت – تنکابن بود اما با عدم تزریق اعتبار، تنها فاز نخست این پروژه پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است.

این در حالی است که در سفر هفتم اردیبهشت ماه رئیس جمهور و هیأت دولت به قزوین برای پایان عملیات فاز یکم آن به طول ۶۲ کیلومتر در استان قزوین حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و حال گویا تزریق این اعتبار جانی دوباره به فاز نخست پروژه داده است.

کد مطلب 5588076

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    نظرات

    • مهرداد IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این جاده داره نزدیک دو دهه میشه که هنوز کامل نشده ! مردم نباید خودشون رو پیگیر این جاده کنن ،این جاده هرگز به استان های شمالی وصل نخواهد شد ،حداقل عمر ماها دیگه قد نمی‌ده ،مگه فرزندان ما که الان ابتدایی میخونن بشن وزیر راه و استاندار ! اونوقت شاید کاری کنن

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