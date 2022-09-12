به گزارش خبرگزاری مهر محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین با انتشار توئیتی در فضای مجازی از سرعت گرفتن اتمام محور اصلی قزوین-الموت با اعتبارات سفر ریاست جمهوری خبر داد.

اعلایی در این توئیت آورده است: در سفر به الموت شرقی مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط انجام اموری را عهده دار شدند که به پیشرفت آن منطقه کمک خواهد کرد. اتمام محور اصلی قزوین-الموت با اعتبارات سفر ریاست جمهوری سرعت خواهد گرفت. روکش آسفالت بخشهای آسیب دیده مسیر گردشگری رجایی دشت معلم کلایه هم در دستور کار قرار گرفت.

محور قزوین الموت فاز نخست از پروژه بزرگ‌تری به نام قزوین – الموت – تنکابن بود اما با عدم تزریق اعتبار، تنها فاز نخست این پروژه پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است.

این در حالی است که در سفر هفتم اردیبهشت ماه رئیس جمهور و هیأت دولت به قزوین برای پایان عملیات فاز یکم آن به طول ۶۲ کیلومتر در استان قزوین حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و حال گویا تزریق این اعتبار جانی دوباره به فاز نخست پروژه داده است.