آلمان به سینه اوکراین دست رد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه زاویا، وزیر دفاع آلمان درخواست اوکراین برای دریافت تانک را رد کرد.
در حالیکه آلمان یکی از کشورهای اصلی تامین کننده تسلیحات نظامی برای اوکراین است، «کریستین لامبرشت» روز دوشنبه بار دیگر درخواست کی یف برای دریافت تانک های جنگی را رد کرد و مدعی شد که هیچ کشوری تاکنون خودروهای جنگی پیاده نظام یا تانکهای اصلی جنگی ساخت غرب را (در اختیار اوکراین) قرار نداده است.
وزیر دفاع آلمان تاکید کرد که برلین با شرکای خود به توافق رسیده است که چنین اقدامی را به صورت یکجانبه انجام ندهد.
لامبرشت پیشتر و در راستای کمک به جنگ افروزی در اوکرین اعلام کرد که تجهیز تسلیحاتی اوکراین با ارسال محمولههای توپخانه ای به این کشور ادامه دارد و به زودی آموزش نیروهای اوکراینی به منظور بکارگیری توپخانههای «هویتزر» تکمیل میشود و در نتیجه مسیر استفاده از این سلاحها در جنگ اوکراین هموار میشود.
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