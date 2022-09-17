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۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

کره شمالی، بهانه آمریکا برای تداوم نظامی گری در شبه جزیره کره

کره شمالی، بهانه آمریکا برای تداوم نظامی گری در شبه جزیره کره

آمریکا و کره جنوبی با بهانه قرار دادن برنامه های کره شمالی، اقدامات نظامی خود را در منطقه افزایش می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا با بهانه قرار دادن دکترین جدید هسته ای کره شمالی، به حفظ حضور نظامی خود در شبه جزیره کره ادامه می دهد.

آمریکا و کره جنوبی دکترین هسته‌ای کره شمالی، که در این ماه رونمایی شد، را به عنوان اقدامی محرک و بی‌ثبات‌کننده محکوم کردند و اعلام کردند واشنگتن متعهد به استقرار و استفاده از دارایی‌های استراتژیک خود برای ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات پیونگ یانگ است.

واشنگتن و سئول در بیانیه مشترکی که پس از نشست گروه مشاوره و راهبرد بازدارندگی توسعه یافته (EDSCG)، منتشر شد، بر تعهد راسخ ایالات متحده برای دفاع از کره جنوبی تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که هرگونه حمله اتمی از سوی کره شمالی با پاسخ قاطع و سنگین مواجه خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است که آمریکا و کره جنوبی همچنین متعهد به ادامه تلاش ها برای به کارگیری تمام عناصر قدرت ملی خود در جهت تقویت موضع بازدارندگی دو کشور هستند.

کره شمالی به تازگی قانونی را تصویب کرده که به «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور این اختیار را داده که در صورت حمله به کره شمالی، دستور «استفاده از سلاح اتمی» و حمله پیشگیرانه را صادر کند و یا در صورت سوء‌قصد به جان کیم جونگ اون، ارتش و نیروهای مسلح این کشور می‌توانند به صورت «خودکار»، با استفاده از سلاح اتمی، به نیروی متخاصم پاسخ دهند.

کد مطلب 5591774

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    نظرات

    • مینا رئوفی زاده IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تا زمانیکه آمریکا دست از منطقه شرق آسیا که به چین هم مربوط هست نکشد وضعیّت کره شمالی و جنوبی متأسفانه بدتر هم خواهد شد و این بیشتر به ضرر کره شمالی و جنوبی خواهد شد تا آمریکا

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