معرفی آثار بخش کودک، نوجوان و خانواده جشنواره «مبارک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، از بین ۲۱۹ نمایش ثبت نام شده در بخش کودک، نوجوان و خانواده، فیلم ۱۴۵ اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه رسید که از میان آنها، ۱۸ اثر از سوی هیات انتخاب برای رقابت در این بخش انتخاب شدند.

آثار پذیرفته شده در این بخش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱- ۱۲ دقیقه / نویسنده: بهناز مهدی خواه / کارگردان: حسین قاسمی هنر/ تهران (مشروط)

۲- از کجا آمدیم / نویسنده: مهدی چاکری/ کارگردان: محمد عاقبتی/ تهران (مشروط)

۳- استنلی کاغذی/ نویسنده و کارگردان: وحیدرضا قناعتیان/ پاکدشت

۴- پدر چوب / نویسنده و کارگردان: مجید کیمیایی پور/ اصفهان

۵- تاریکی/ نویسندگان: زینب مقیسه و غزاله عبادی/ کارگردان: غزاله عبادی/ تهران

۶- چهچه چلچله چل گیس/ نویسنده: امیر بهبودنیا/ کارگردان: نسیم شیرزادی/ شیراز

۷- دختر کفش عروسکی/ نویسنده: امین رضا ملک محمودی/ کارگردان: امیرافسر شیبانی/ تهران

۸- دختر کوچولو / نویسنده: طیبه آنجدانی/کارگردانان: طیبه آنجدانی، مصطفی الشوکی، محمد کامل/ تهران

۹- دلقک / نویسنده و کارگردان: سعید ابک/ تهران

۱۰- دنیای صد رنگ / نویسنده و کارگردان: حمیدرضا حسینعلی/ تهران

۱۱- دیگ به سر / نویسندگان: الکا هدایت، امیر عباسیان/کارگردان: الکا هدایت/ تهران

۱۲- زمین قلمبه / نویسنده و کارگردان: سمیه یزدانی/ اسلامشهر

۱۳- سگ و گرگ / نویسنده و کارگردان: محمد صمدی/ قروه (مشروط)

۱۴- شازده کوچولو / نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری/کارگردان: مرضیه درخشان نیا / همدان

۱۵- شب / نویسنده و کارگردان: فاطمه صمصامی/ خوی (مشروط)

۱۶- قورباغه و غریبه / نویسنده و کارگردان: زهرا ناظری/ تهران

۱۷- قیچی که دنبال کار می گشت / نویسنده: محمد حسین ناصر بخت / کارگردان: سعید زین العابدین/ تهران

۱۸- ماهی سیاه کوچولو / نویسنده: نسرین خنجری/ کارگردان: حجت هاشمی/ تهران

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک از ۲۲ تا ۳۰ مهر ماه سال جاری به دبیری هادی حجازی‌فر در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای ویژه مخاطب بزرگسال، نمایش‌های صحنه‌ای ویژه مخاطب کودک، نوجوان و خانواده و نمایش های فضای باز برگزار می‌شود.