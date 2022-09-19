  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۲

«کورسو» آماده نمایش شد/ هر بلایی دلم بخواد سرت میارم!

«کورسو» آماده نمایش شد/ هر بلایی دلم بخواد سرت میارم!

فیلم کوتاه «کورسو» به کارگردانی علی تصدیقی با موضوع سرطان آماده نمایش شد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «کورسو» به کارگردانی علی تصدیقی و تهیه‌کنندگی مهدی زندیه و آرتور طهماسیان که در هفته‌های گذشته تصویربرداری آن انجام شده بود، با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

‌پویان مکری، پریسا شاهولیان، نغمه فرنود و زهرا معصومی بازیگران این فیلم هستند.

«کورسو» درباره خانواده‌ای است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده: «زندگی هیولای بی‌رحمیه که صاف زل می‌زنه تو چشمات و میگه: هر بلایی دلم بخواد سرت میارم و تو هم هیچ کاری نمی‌تونی بکنی ... .»

‌فهرست کامل عوامل این فیلم عبارتند از مجری طرح: سید یاسر جعفری، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، دستیاران تصویربردار: جعفر مظلومی حاجی یار، امیرحسین عبدی، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار: شایان شاهوردی، صداگذار: عرفان ابراهیمی، موسیقی: حسین منصف، تدوین: حسام لباف زاده، طراح گریم: بتینا ابوالقاسمی، جلوه‌های بصری: ارغوان تصدیقی، طراح لباس: کوا مزون، مدیر تولید: محسن دیانتی، دستیار کارگردان: نیوشا نجاریان، عکاس: علی نهاوندی، فیلمبردار پشت‌صحنه: نیلوفر رضایی نظری، تدارکات: فرهاد رحیمی، اصلاح رنگ و لابراتوار دیجیتال: فیلمخانه نگاره پارسی.

کد مطلب 5592954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها