«کورسو» آماده نمایش شد/ هر بلایی دلم بخواد سرت میارم!

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «کورسو» به کارگردانی علی تصدیقی و تهیه‌کنندگی مهدی زندیه و آرتور طهماسیان که در هفته‌های گذشته تصویربرداری آن انجام شده بود، با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

‌پویان مکری، پریسا شاهولیان، نغمه فرنود و زهرا معصومی بازیگران این فیلم هستند.

«کورسو» درباره خانواده‌ای است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده: «زندگی هیولای بی‌رحمیه که صاف زل می‌زنه تو چشمات و میگه: هر بلایی دلم بخواد سرت میارم و تو هم هیچ کاری نمی‌تونی بکنی ... .»

‌فهرست کامل عوامل این فیلم عبارتند از مجری طرح: سید یاسر جعفری، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، دستیاران تصویربردار: جعفر مظلومی حاجی یار، امیرحسین عبدی، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار: شایان شاهوردی، صداگذار: عرفان ابراهیمی، موسیقی: حسین منصف، تدوین: حسام لباف زاده، طراح گریم: بتینا ابوالقاسمی، جلوه‌های بصری: ارغوان تصدیقی، طراح لباس: کوا مزون، مدیر تولید: محسن دیانتی، دستیار کارگردان: نیوشا نجاریان، عکاس: علی نهاوندی، فیلمبردار پشت‌صحنه: نیلوفر رضایی نظری، تدارکات: فرهاد رحیمی، اصلاح رنگ و لابراتوار دیجیتال: فیلمخانه نگاره پارسی.