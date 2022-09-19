به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ یعقوب سلیمانی با اشاره به خدمات امداد و نجات به زائرین اربعین حسینی از یکم تا ٢٦ شهریور ١٤٠١ گفت: ۳۱۱ هزار و ۵۶۵ زائر به مراکز و پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی کشور و در گذرگاه‌های مرزی مراجعه کرده و از خدمات این جمعیت بهره‌مند شده‌اند.

سلیمانی در ادامه از برپایی ٢٣٠٠ دستگاه چادر امدادی به منظور اسکان اضطراری زائران در مرزهای کشور خبر داد و گفت: از ابتدای شهریورماه تاکنون ۱۹۷ هزار و ۴۷۷ نفر در چادرها و اردوگاه‌های هلال‌احمر اسکان داده شده‌اند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: از مجموع زائران خدمات گیرنده از هلال‌احمر، ۶۲ هزار و ۸۶۶ نفر از خدمات درمان سرپایی و ۴۹ هزار و ۵۲۴ نفر از خدمات تست قند و فشارخون بهره‌مند شده و ۱۶۹۸ زائر بیمار و یا حادثه‌دیده نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

سلیمانی گفت: در مدت زمان اجرای طرح اربعین، ۳۲ هزار و ۲۰۰ عدد ماسک، ۳۹۸۰ اسپری ضدعفونی کننده، ۱۴۰ هزار و ۲۸۳ بطری آب معدنی، ۲۳ هزار و ۳۶۰ قرص نان، ۹۶۰ قوطی کنسروجات و ۱۳۷۸ بسته غذایی میان زائران مراجعه کننده به پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر توزیع شده است. همچنین ۷۳ هزار و ۲۵۰ رسانه آموزشی میان زائران توزیع و ۵۰ هزار و ۵۰۰ مورد، آموزش چهره به چهره مربوط به نکات ایمنی و سلامت در اربعین به زائران ارائه شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۱۲۰۵ پایگاه ثابت و موقت در سراسر کشور در طرح اربعین فعال است، افزود: در حال حاضر علاوه بر اینکه ۱۹ بالگرد امدادی هلال‌احمر برای پوشش حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند، ۱۲ قرارگاه مرزی جمعیت نیز برقرار بوده و خدمات لازم به زوار ارائه می‌شود.