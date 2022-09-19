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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۲۰

دبیرکل جمعیت هلال احمر خبر داد

مراجعه ۳۱۱ هزار زائر اربعین به پایگاه‌های هلال‌احمر در داخل کشور

مراجعه ۳۱۱ هزار زائر اربعین به پایگاه‌های هلال‌احمر در داخل کشور

دبیرکل جمعیت هلال احمر از مراجعه بیش از 311 هزار نفر از زائران اربعین به پست‌‎ها و پایگاه‌های جمعیت هلال‌احمر در داخل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ یعقوب سلیمانی با اشاره به خدمات امداد و نجات به زائرین اربعین حسینی از یکم تا ٢٦ شهریور ١٤٠١ گفت: ۳۱۱ هزار و ۵۶۵ زائر به مراکز و پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی کشور و در گذرگاه‌های مرزی مراجعه کرده و از خدمات این جمعیت بهره‌مند شده‌اند.

سلیمانی در ادامه از برپایی ٢٣٠٠ دستگاه چادر امدادی به منظور اسکان اضطراری زائران در مرزهای کشور خبر داد و گفت: از ابتدای شهریورماه تاکنون ۱۹۷ هزار و ۴۷۷ نفر در چادرها و اردوگاه‌های هلال‌احمر اسکان داده شده‌اند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: از مجموع زائران خدمات گیرنده از هلال‌احمر، ۶۲ هزار و ۸۶۶ نفر از خدمات درمان سرپایی و ۴۹ هزار و ۵۲۴ نفر از خدمات تست قند و فشارخون بهره‌مند شده و ۱۶۹۸ زائر بیمار و یا حادثه‌دیده نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

سلیمانی گفت: در مدت زمان اجرای طرح اربعین، ۳۲ هزار و ۲۰۰ عدد ماسک، ۳۹۸۰ اسپری ضدعفونی کننده، ۱۴۰ هزار و ۲۸۳ بطری آب معدنی، ۲۳ هزار و ۳۶۰ قرص نان، ۹۶۰ قوطی کنسروجات و ۱۳۷۸ بسته غذایی میان زائران مراجعه کننده به پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر توزیع شده است. همچنین ۷۳ هزار و ۲۵۰ رسانه آموزشی میان زائران توزیع و ۵۰ هزار و ۵۰۰ مورد، آموزش چهره به چهره مربوط به نکات ایمنی و سلامت در اربعین به زائران ارائه شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۱۲۰۵ پایگاه ثابت و موقت در سراسر کشور در طرح اربعین فعال است، افزود: در حال حاضر علاوه بر اینکه ۱۹ بالگرد امدادی هلال‌احمر برای پوشش حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند، ۱۲ قرارگاه مرزی جمعیت نیز برقرار بوده و خدمات لازم به زوار ارائه می‌شود.

کد مطلب 5593004

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