به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان لرستان به ویژه تاریخ معماری اسلامی، ایرانی این استان اظهار داشت: از آنجا که دانشگاه لرستان دارای ظرفیت‌های علمی متعددی است ما خواهان این هستیم که همایش علمی معتبری به نام همایش لرستان‌شناسی با مشارکت دانشگاه لرستان و اداره کل میراث فرهنگی استان، در آینده نزدیک برگزار شود.

وی گفت: در این راستا مقدمات اجرایی و علمی برگزاری همایش لرستان‌شناسی، تعریف، تهیه و اجرا شود.

‌علی نظری رئیس دانشگاه لرستان نیز در این نشست بر گسترش همکاری‌های دوجانبه بین دانشگاه لرستان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، تاکید کرد.

وی گفت: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف و متنوع استان در بخش‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بایستی بیش از پیش در راستای اهداف و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایران، قرار گیرند.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: دانشگاه لرستان دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلفی از جمله مرکز لرستان‌شناسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی است که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بایستی بر مبنای همکاری‌های کاربردی، علمی و مسئله‌محور از این ظرفیت‌ها استفاده کند.