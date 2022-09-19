فرصت ترانزیت ریلی کالاهای روسیه از «اینچه برون» فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد دهنوی بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک جمهوری تاتارستان و استان گلستان اظهارکرد: طبیعتاً مردم روسیه از تحریم‌های ظالمانه تحت فشار هستند و مهم‌ترین مسأله‌ای که ما می‌توانیم به روسیه کمک کنیم، ایجاد شرایط حمل و نقلی روان و مناسب است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: نسبت به وضعیت فعلی کریدوری منطقه اشراف کامل داریم و حتی کالاهای مورد نیاز منطقه برای ما روشن و شفاف است.

وی بیان کرد: ما در استان گلستان آماده‌ایم سریع‌ترین امکان ترانزیتی کالاهای شما را به هندوستان و سایر کشورهای منطقه فراهم کنیم.

دهنوی گفت: در حال حاضر امن‌ترین مسیر کازان، قزاقستان، گلستان، بندرعباس به هندوستان بوده و شرایط ترانزیت ۱.۵ میلیون تن کالا برای آن فراهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان عنوان کرد: برای اینکه بخواهیم از انزوا به دور باشیم باید مسیرهای سریع، ارزان و ایمن راه اندازی کنیم.

وی اضافه کرد: ما آماده‌ایم اینچه برون را هاب و مرکز صادرات تاتارستان قرار دهیم و کمتر منطقه‌ای در حاشیه دریای خزر وجود دارد که ظرفیت دریا، جاده و ریل را داشته باشد.