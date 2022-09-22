به گزارش خبرنگار مهر، ایرج گلینی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات سپاه ناحیه گرمسار، با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در مجموع ۸۳ برنامه در قالب ۳۲۰ عنوان فعالیت در سطح شهرستان گرمسار و روستاهای تابعه و بخش ایوانکی طراحی شده و به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه جامعه رسانه در شرایط فعلی کشور نقش مهمی دارند، تصریح کرد: کشور به شدت درگیر جنگ رسانه‌ای است و رسانه‌های غربی با تمام قدرت در حال وارونه جلوه دادن وقایع و رخدادها در جهان اسلام هستند.

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار در ادامه دفاع مقدس را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: این دستاورد عظیم در حقیقت نقش محافظت کننده از سایر دستاوردهای انقلاب را دارد.

گلینی با تاکید بر اینکه همه برنامه‌ها به صورت اجرایی در محله‌های مختلف شهرستان گرمسار و روستاهای تابعه و بخش ایوانکی انجام می‌شود، یادآور شد: برنامه‌ها به صورت محله محور اجرا می‌شود و محدود به اعضای پایگاه بسیج مربوطه نیست.

وی برگزاری رژه موتوری، گلباران مزار شهدا، تشییع پیکر دو شهید گم نام در ایوانکی و یادواره شهدا را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته بر شمرد و بیان کرد: برگزاری میقات صالحین، حضور گسترده بسیجیان در نماز جمعه، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و همایش گرامیداشت دفاع مقدس از دیکر برنامه‌های مهم این هفته است.

گلینی با بیان اینکه یکم مهر ماه هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید زنگ مهر و مقاومت به صورت نمادین با حضور مسئولان شهرستان در مدرسه فرزانگان گرمسار به صدا در می‌آید، گفت: طرح اکرام حسنی در سه بخش توزیع غذای گرم، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر ویژه دانش آموزان نیازمند در این هفته با همکاری و مشارکت بسیج سازندگی، بسیج دانش آموزی و قرارگاه‌های محله‌ای برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرکشی از خانواده شهدا، برپایی میز خدمت، مشارکت بسیجیان در پویش نذر خون، همایش تکریم مقام سرباز و خاطره گویی رزمندگان دفاع مقدس در مساجد و محلات از دیگر برنامه‌های این هفته است، عنوان کرد: چهار تندیس و سردیس شهدا در میادین اصلی شهر نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس با مشارکت شهرداری گرمسار افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه گرمسار درپایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدای شهرستان گرمسار در سوم، چهارم و پنجم خرداد ماه سال آینده خبر داد و گفت: بازسازی و بازخوانی عملیات کربلای پنج که گردان امام حسین (ع) شهرستان گرمسار در این عملیات حضور پر رنگی داشتند در محوریت اجلاسیه قرار دارد. همچنین این اجلاسیه یک رویداد بزرگ فرهنگی در سطح شهرستان و استان خواهد بود.