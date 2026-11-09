به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح «نشان‌دار کردن مالیات» فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان بتوانند در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود نقش داشته باشند و آثار پرداخت‌های مالیاتی را در اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵، هفت پروژه در حوزه ورزش و جوانان استان قزوین در این طرح پیش‌بینی شده که مجموع اعتبار مورد نیاز آن‌ها ۱۹۱ میلیارد تومان است و مشارکت مؤدیان می‌تواند روند تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها را تسریع کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح را شامل سالن رزمی آوج، استخر سرپوشیده شال، استخر سرپوشیده آبیک، سالن ورزشی اردلان آوج، سالن سنگ‌نوردی قزوین و خانه جوان شهرستان البرز برشمرد.

وی در تشریح فهرست پروژه‌ها افزود: استخر سرپوشیده شال نیز در فهرست اعلام‌شده قرار دارد.

موسوی صانع با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات ارتباط میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های عمومی را شفاف‌تر می‌کند، تصریح کرد: در این طرح مؤدیان علاوه بر پرداخت مالیات، می‌توانند در انتخاب محل هزینه‌کرد آن نیز نقش داشته باشند و منابع مالیاتی را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که آثار اجرای آن‌ها در توسعه استان و زندگی مردم قابل مشاهده است.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای جوانان را از جمله زمینه‌های مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و افزایش دسترسی مردم به امکانات ورزشی دانست.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با دعوت از مؤدیان برای مشارکت در این طرح گفت: پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در انتظار مشارکت مؤدیان هستند و انتخاب آن‌ها می‌تواند به تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و جوانان استان کمک کند.

موسوی صانع در پایان تأکید کرد: افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و تبیین آثار آن در توسعه کشور و استان از رویکردهای نظام مالیاتی است و طرح «نشان‌دار کردن مالیات» یکی از ظرفیت‌های تحقق این هدف و تقویت مشارکت مردم در توسعه کشور به شمار می‌رود.



