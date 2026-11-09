فتح‌الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق برنامه دولت، هر ساله نمایشگاه‌هایی در سطح استان برگزار می‌شود و امسال نیز همانند سال‌های گذشته، نمایشگاهی با عنوان «روستا آباد» در منطقه عمومی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: شروع این نمایشگاه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است و در افتتاحیه آن، بیش از ۱۵۰ غرفه برپا می‌شود.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام تصریح کرد: در این نمایشگاه، یک غرفه مخصوص روستا بازار نیز دایر خواهد شد و در آن، اقلامی مانند محصولات صنایع دستی، مواد خوراکی و آنچه که در روستا بازارها عرضه می‌شود، به نمایش و فروش گذاشته می‌شود.

اسکندری خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های روستاییان و تولیدکنندگان محلی است و می‌تواند به رونق اقتصاد روستایی و آشنایی مردم با محصولات بومی استان کمک کند.

وی در پایان از عموم مردم دعوت کرد: از همه شهروندان استان ایلام دعوت می‌کنیم در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند و از نزدیک با ظرفیت‌ها و محصولات روستایی استان آشنا شوند.