اهدای یک میلیون خودکار به پویش «همه حاضر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی دبیر پویش ملی «همه حاضر» که در نخستین قسمت برنامه «همه حاضر» شبکه سه سخن می‌گفت، با بیان این که آموزش و تحصیل می‌تواند کودکان را از چرخه فقر خارج کند، گفت: آموزش نقطه کلیدی آغاز پیشرفت است.

وی افزود: در تاریخ میهن اسلامی خودمان، چهره‌ها و افراد بسیاری بوده‌اند که از نظر اقتصادی دچار مشکل بوده‌اند، ولی با تحصیل و درس خواندن پیشرفت کرده‌اند و توانسته‌اند در سطح جهانی اتفاقاتی عظیم به وجود آورند.

حسینی پویش «همه حاضر» را اتفاقی برای کمک به تحصیل دانش‌آموزان بی‌بضاعت توصیف کرد و گفت: این پویش فقط به تأمین ملزومات تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با شور و نشاطی که در دانش‌آموزان کم‌بضاعت به وجود می‌آورد، آنان را به درس خواندن تشویق کند.

وی ادامه داد: هیچ کس نباید به خاطر محرومیت از نوشت‌افزار از تحصیل باز بماند.

دبیر پویش «همه حاضر» با بیان این که تأمین نوشت‌افزار دانش‌آموزان کم‌برخوردار گام اول برگزاری این پویش است، گفت: در گام‌های بعدی دیگر نیازهای دانش‌آموزان در قالب این پویش تأمین خواهد شد.

حسینی هم‌افزایی تمام پویش‌های مرتبط با حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت را یکی دیگر از اهداف پویش «همه حاضر» معرفی کرد و ادامه داد: گاهی اتفاق می‌افتد به خاطر آن که هماهنگی لازم در توزیع کمک‌ها وجود ندارد، به یک منطقه بسته‌های متعدد ارسال می‌شود در حالی که برخی مناطق از طرف هیچ نهادی پشتیبانی نمی‌شوند.

وی افزود: تمام نوشت‌افزار اهدایی، تولید داخل است، حتی سعی بر این است که واحدهایی در مناطق محروم ایجاد شود که اشتغال حاصل از این پویش هم در مناطق کم‌برخوردار به وجود آید.

حسینی امکان ارائه گزارش مستمر و مداوم را یکی از مزایای همراهی و هماهنگی بخش‌های مختلف در کمک به دانش‌آموزان کم‌بضاعت دانست و گفت: در اولین جلسه‌ای که با تولیدکنندگان برگزار شد، دکتر عالی‌پور، یکی از تولیدکنندگان نوشت‌افزار یک میلیون خودکار به پویش اهدا کردند.

برنامه «همه حاضر» هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به صورت زنده از شبکه سه پخش خواهد شد و در آن مهمانان درباره پویش سخن خواهند گفت.

پویش ملی «همه حاضر» قصد دارد یک میلیون بسته نوشت‌افزار را در اختیار دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار قرار دهد. کد دستوری ۷۷#*۷۸۰* برای کمک به این پویش در نظر گرفته شده است.