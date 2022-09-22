مبادله ۲۰۰ اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تبادل ۲۰۰ اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین درپی مذاکرات دیپلماتیک با همتایان روس و اوکراینی خود خبر داد.

بر اساس این گزارش، اردوغان گفت: تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه انجام شد گام مهمی در راستای پایان جنگ است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود که از همتایان روس و اوکراینی خود به دلیل فراهم کردن امکان مبادله اسرا تشکر می‌کند.

این در حالی است که رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد «فرمان بسیج محدود نیروهای ذخیره» را امضا خواهد کرد. وی دراین‌باره خطاب به مردم روسیه گفت: در شرایط موجود، این تصمیم‌گیری‌ها بسیار ضروری است و کاملاً در چارچوب مواجهه با تهدیدهایی که با آنها روبرو هستیم اتخاذ شده‌اند؛ یعنی برای محافظت از میهن‌مان و حاکمیت و تمامیت ارضی آنها اتخاذ شده‌اند تا امنیت شهروندان روسیه و مردم مناطقی که (در شرق اوکراین) آزاد شده‌اند تضمین شود. به همین علت حمایت از پیشنهاد وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح برای اعلام بسیج عمومی محدود در فدراسیون روسیه را بسیار ضروری می‌دانم.

به گفته پوتین، اقدامات (اداری) مربوط به این بسیج عمومی محدود آغاز شده و تأکید کرد که تنها نیروهای ذخیره مشمول سربازی اجباری هستند و کسانی که در نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند و دارای تجربه مرتبط و نظامی هستند در اولویت قرار دارند.

پوتین دراین‌باره افزود: شهروندانی که در دوره بسیج عمومی به ارتش ملحق می‌شوند، از شرایط و خدمات و ضمانت‌های اجتماعی نیروهای قراردادی برخوردار می‌شوند و در عین حال قرارداد نیروهای نظامی تا پایان بسیج عمومی تمدید خواهد شد.