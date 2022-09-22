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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۴۷

سخنگوی سینماداران با مهر مطرح کرد؛

سینماها در چه روزهایی تعطیل هستند؟/ تاثیر ناآرامی‌ها بر فروش

سینماها در چه روزهایی تعطیل هستند؟/ تاثیر ناآرامی‌ها بر فروش

سخنگوی انجمن سینماداران ضمن تشریح وضعیت فعالیت سینماها در هفته پایانی ماه صفر، از کاهش فروش فیلم‌های در حال اکران در پی ناآرامی‌های اخیر خبر داد.

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت سینماها در روزهای پیش رو گفت: همزمان با ایام سوگواری پایان ماه صفر، کلیه سینماهای کشور از ساعت ۱۸ روز شنبه ۲ مهرماه تا پایان روز یکشنبه ۳ مهرماه و از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۴ مهرماه تا پایان روز سه‌شنبه ۵ مهرماه به‌طور کامل تعطیل هستند.

وی ادامه داد: با پایان ماه صفر، از صبح چهارشنبه ۶ مهرماه فعالیت سینماها به حالت عادی برمی‌گردد و فیلم‌های روی پرده اکران خود را از سر می‌گیرند و فیلم‌های جدید هم به ترکیب فیلم‌های در حال اکران اضافه خواهد شد.

این سینمادار درباره تأثیر ناآرامی‌های اخیر کشور بر فعالیت سالن‌های سینما هم گفت: این اتفاقات و ناهنجاری‌ها قطعاً بر گیشه سینماها تأثیر خواهد گذاشت و امیدواریم بعد از عبور از تعطیلات شرایط تغییر کند و فعالیت سینماها هم به روال عادی برگردد. متأسفانه این اتفاقات تأثیر زیادی بر روی فروش فیلم‌های در حال اکران در روزهای اخیر داشته است.

سخنگوی انجمن سینماداران در پایان تأکید کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ خبری هم مبنی‌بر خسارت به سینماها استان‌های مختلف کشور نداشته‌ایم و این وضعیت تنها منجر به کاهش فروش فیلم‌ها شده است. تمامی سینماهای پایتخت هم در این چند روز فعال بوده‌اند و در زمینه میزبانی از مخاطبان هیچ مشکلی نداشته‌ایم، اما این اتفاقات منجر به کاهش حضور مخاطبان در سالن و به تبع کاهش فروش فیلم‌ها شده است.

کد مطلب 5595504
زهرا منصوری

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