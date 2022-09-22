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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

زنجانی ها در محکومیت آشوب های اخیر راهپیمایی می کنند

زنجانی ها در محکومیت آشوب های اخیر راهپیمایی می کنند

زنجان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: راهپیمایی مردم زنجان در محکومیت آشوب های اخیر برگزار می شود.

علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی اغتشاشات طی روزهای اخیر، گفت: زنجانی‌های فهیم و ولایمتدار همواره در صحنه دفاع از کشور و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی آماده و هوشیار هستند و اجازه سو استفاده به افراد فرصت طلب و ضد انقلاب را نخواهند داد.

وی ادامه داد: راهپیمایی مردم زنجان در محکومیت آشوب‌های اخیر ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه عصر امروز (پنج شنبه) از مزار شهدای پایین به سمت میدان انقلاب شهر زنجان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مردم غیور و ولایتمدار زنجان امروز با خروش دینی، علیه آشوب گران، هوشیاری خود در دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات خواهند رساند.

کد مطلب 5595554

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