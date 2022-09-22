دو شهروند ایرانی محبوس درآمریکا شرایط مناسبی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادین اولیویه ری، سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، با «کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دبیر ستاد حقوق بشر بر مأموریت معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر برای پیگیری حقوق شهروندان ایرانی در سراسر جهان تاکید کرد و گفت: طی یک سال گذشته آمریکا دو شهروند ایرانی را به بهانه واهی دور زدن تحریم دستگیر کرده که هر دو در شرایط نامساعدی به سر می‌برند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله، یکی از این افراد، فردی به نام رضا سرهنگ‌پور است؛ وی ٤٦ ساله و ساکن مونترال کاناداست و توسط نیروهای مرزی آمریکایی دستگیر شده است؛ آقای سرهنگ‌پور در حبس خانگی به سر می‌برد و مجبور است اجاره سنگینی را برای استمرار این حبس خانگی بپردازد؛ او همچنین از خدمات درمانی بی‌بهره مانده و نگرانی جدی درباره سلامت وی وجود دارد؛ در مواردی هم که خدمات پزشکی محدود به ایشان ارائه شده، هزینه‌ها را از وی اخذ کرده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران در مسیر ارتقا و ترویج حقوق بشر سیاست‌گذاری کرده و دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری دارد، تصریح کرد: استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری که اغلب توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی اتخاذ می‌شود، امری مذموم و مغایر آرمان‌های انسانی و بشری است.

وی با اشاره به تحقیقات جدی، دقیق و سریع در بررسی پرونده فوت «مهسا امینی»، در انتقاد از رویکرد سیاسی برخی کشورهای اروپایی و سازوکارهای حقوق بشری، گفت: مواضع برخی کشورهای غربی و رویه‌های حقوق بشری سازمان ملل در این موضوع، با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و وجاهت حقوق بشری ندارد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه اذعان داشت: جای سوال است که مواضع کشورهای اروپایی در قبال نقض حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی به واسطه تحریم چیست؟ در نشست اخیر شورای حقوق بشر، نمایندگان بیشتر کشورهای غربی حتی حاضر نشدند به هنگام ارائه گزارش گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه در مورد بازدیدش از ایران و زیمبابوه در سالن حاضر باشند و صحبت‌های وی را درخصوص آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر مردم بشنوند؛ حال چگونه می‌توانند ادعا کنند که دلشان برای حقوق بشر مردم ایران می‌سوزد؟!

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: پناه دادن برخی کشورهای اروپایی به تروریست‌هایی که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند بی‌گناه ایرانی آلوده است و عدم محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی، بیانگر رویکرد دوگانه و مخرب این کشورها در زمینه حقوق بشر است.

طرفین همچنین درباره گسترش همکاری‌های حقوق بشری و قضائی تبادل نظر و رایزنی کردند.