به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی ضمن ابراز تأسف از تصمیم دولت اوکراین در مورد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم را بر اساس گزارش‌های تائید نشده و ناشی از فضا سازی رسانه‌ای طرف‌های خارجی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست روشن بی طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران در منازعه اوکراین و روسیه، بر مخالفت کشورمان با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات به دور از خشونت تاکید کرده و دیدارها و تماس‌های متعدد وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان روس و اوکراینی طی ماه‌های گذشته را در راستای کمک به حل بحران عنوان کرد.

وی در پایان انجام اقدام متناسب از سوی کشورمان در واکنش به تصمیم دولت اوکراین را مورد تاکید قرارداد و به دولت این کشور توصیه کرد از تأثیر پذیری از طرف‌های ثالث که به دنبال تخریب روابط دو کشور هستند اجتناب کند.