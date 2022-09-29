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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵

توافق ایران و ژاپن بر توسعه همکاری‌های دو کشور

توافق ایران و ژاپن بر توسعه همکاری‌های دو کشور

وزیر نفت ایران در دیدار با وزیر امورخارجه ژاپن بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در دیدار با یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار کرد: این فرصت را پیدا کردم که در نشست وزارتی شراکت سبز آسیا (AGGPM) شرکت کرده و با جمعی از برجسته‌ترین شرکت‌های ژاپنی فعال در بخش‌های مختلف صنعت نفت گفت‌وگو کنم.

وی افزود: در دولت جدید برنامه جامعی برای توسعه صنعت نفت با پیش‌بینی جذب ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در هشت سال و رساندن سطح ظرفیت تولید نفت به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز طراحی شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی ژاپن ایفا کند، تصریح کرد: هم اکنون سطح همکاری‌های اقتصادی دو کشور در سطح شایسته نیست. شرکت‌های ژاپنی بسیار در ایران خوشنام هستند و این سرمایه ارزشمندی برای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور است.

اوجی ضمن اشاره به اینکه ایران از سوی یک کشور متخاصم به طور یکجانبه تحریم شده است، اظهار کرد: هم اکنون همکاری‌های نفتی میان ایران و برخی کشورها در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد که امکان همکاری با شرکت‌های ژاپنی در بخش‌های نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی برقرار شود.

ایران و ژاپن برای همکاری مصمم هستند

یوشیماسا هایاشی، نیز در این دیدار با یادآوری اینکه در اجلاس نیویورک فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر این کشور را همراهی کرد و در آنجا با سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه دیدار داشتند، تأکید کرد: مقام‌های عالی‌رتبه دو کشور در زمینه توسعه همکاری مصمم هستند.

وی افزود: در ماه‌های اخیر قیمت نفت افزایش زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی کردن مذاکرات حداکثر بهره‌برداری را از این موقعیت به دست آورد.

وزیر امور خارجه ژاپن تصریح کرد: ۴۰ سال قبل در شرکت میتسویی فعالیت داشته و با ظرفیت‌های بالا صنعت نفت ایران آشناست.

کد مطلب 5599150

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