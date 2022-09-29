به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در دیدار با یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار کرد: این فرصت را پیدا کردم که در نشست وزارتی شراکت سبز آسیا (AGGPM) شرکت کرده و با جمعی از برجستهترین شرکتهای ژاپنی فعال در بخشهای مختلف صنعت نفت گفتوگو کنم.
وی افزود: در دولت جدید برنامه جامعی برای توسعه صنعت نفت با پیشبینی جذب ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در هشت سال و رساندن سطح ظرفیت تولید نفت به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز طراحی شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه ایران میتواند نقش مهمی در تأمین انرژی ژاپن ایفا کند، تصریح کرد: هم اکنون سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور در سطح شایسته نیست. شرکتهای ژاپنی بسیار در ایران خوشنام هستند و این سرمایه ارزشمندی برای توسعه همکاریها میان دو کشور است.
اوجی ضمن اشاره به اینکه ایران از سوی یک کشور متخاصم به طور یکجانبه تحریم شده است، اظهار کرد: هم اکنون همکاریهای نفتی میان ایران و برخی کشورها در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد که امکان همکاری با شرکتهای ژاپنی در بخشهای نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی برقرار شود.
ایران و ژاپن برای همکاری مصمم هستند
یوشیماسا هایاشی، نیز در این دیدار با یادآوری اینکه در اجلاس نیویورک فومیو کیشیدا، نخستوزیر این کشور را همراهی کرد و در آنجا با سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری ایران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه دیدار داشتند، تأکید کرد: مقامهای عالیرتبه دو کشور در زمینه توسعه همکاری مصمم هستند.
وی افزود: در ماههای اخیر قیمت نفت افزایش زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی کردن مذاکرات حداکثر بهرهبرداری را از این موقعیت به دست آورد.
وزیر امور خارجه ژاپن تصریح کرد: ۴۰ سال قبل در شرکت میتسویی فعالیت داشته و با ظرفیتهای بالا صنعت نفت ایران آشناست.
نظر شما