به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ژاپن امروز جمعه در دومین دیدار خود در شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه پرگل ۶ بر صفر ‏‬به پیروزی رسید.

در این مسابقه از گروه D که از ساعت ۱۱:۳۰ در سالن «سعد عبدالله» کویت برگزار شد، ژاپن برابر کره جنوبی برتری محسوسی داشت و توانست برنده از زمین خارج بشود. قضاوت این بازی بر عهده گلاره ناظمی و زری فتحی دو داور زن ایرانی بود.

ژاپنی‌ها که با باخت ۱-۲ برابر عربستان در بازی اول شوکه شده بودند، با برد مقابل کره جنوبی امیدهای خود را برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی زنده نگه داشتند.

در دیگر دیدار این گروه و از ساعت ۱۴:۳۰، ویتنام به مصاف عربستان می‌رود. هر دو تیم در بازی اول خود به پیروزی رسیده‌اند و نتیجه این مسابقه می‌تواند در تعیین معادلات صعود حیاتی و مهم باشد.

نتایج گروه D برای تیم ملی ایران هم حائز اهمیت است چرا که تیم‌های اول و دوم گروه C که ایران در آن حضور دارد، به مصاف تیم‌های دوم و اول گروه D می‌روند.