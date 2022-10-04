به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهدنبال انفجارهایی که در اواخر سپتامبر در خطوط نورد استریم یک و ۲ رخ داد، مقامات دولت ایتالیا تصمیم گرفتند تا تدابیر امنیتی بر کابلهای مخابراتی زیردریایی خود را تشدید کنند.
به گفته دو مقام ارشد دولت ایتالیا، اقدامات امنیتی در خطوط لوله «ترنسمِد/TransMed» که الجزایر را به سیسیلی، «ترنسآدریاتیک/Trans Adriatic» که آذربایجان را به آپولیا و «گریناستریم/GreenStream» که لیبی را به سیسیلی متصل میکند، تقویت و تشدید خواهد شد.
مقامات دانمارک ۲۶ سپتامبر (چهارم مهر) از بروز نشتی در خطوط لوله نورد استریم یک و ۲، خبر دادند. در ادامه نیز دانمارک و سوئد اعلام کردند که مجموعهای از انفجارها در نزدیکی جزیره بورنهولم در دریای بالتیک شناسایی و کشف شده است.
بسیاری بر این باورند که این حادثه، حاصل عملیات خرابکارانه بوده و برخی از مقامات غربی مدعی شدند که روسیه خطوط لوله «خود» را منفجر کرده و در سوی مقابل، مسکو انگشت اتهام را به سمت آمریکا نشانه رفت.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت که «تحریمها دیگر برای آنگلوساکسونها (آمریکا و انگلیس) کافی نیست و آنها به خرابکاری روی آوردهاند. باورکردنی نیست اما حقیقت دارد.»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته این انفجارها را «فرصتی فوقالعاده» برای قطع وابستگی اروپا به انرژی روسیه خواند و «درباره تبدیل شدن آمریکا به تأمینکننده اصلی گاز مایع طبیعی اروپا» با غرور صحبت کرد.
خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ که در بحبوحه عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، به کانون مناقشه انرژی بین مسکو و بروکسل بدل شده، به شدت خسارت دیده اما بنا به اعلام غول انرژی روسیه، گازپروم، این خسارت «با تخصیص بودجه و زمان مناسب» قابل تعمیر و احیا است.
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