به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا با اشاره تأثیرات بحران جاری انرژی روی در قاره اروپا، گفت که این بلوک نسبت به تشدید شرایط در سال آینده، ابراز نگرانی کرده است.

سیمسون پس از جلسه فوق‌العاده وزرای انرژی اتحادیه اروپا، گفت: وزرا هم مثل من نگرانند؛ زمستان پیش رو برای ما آسان نیست و زمستان آینده نیز از این هم دشوارتر خواهد بود.

این جلسه با هدف رسیدگی به قیمت‌های فزاینده گاز در اروپا و تدوین بسته کمکی برای خانوارها و کسب و کارها در بحبوحه بحران انرژی در قاره سبز تشکیل شد.

در این جلسه بر سر اقداماتی همچون تعیین سقف برای درآمدهای انرژی شرکتی و توزیع سود مازاد بین مصرف‌کنندگان توافق حاصل شد. در این طرح همچنین ذخیره الزامی انرژی نیز توصیه شده و بر اساس آن، اعضای اتحادیه اروپا در ساعات اوج مصرف، یاد تقاضای انرژی را تا ۵ درصد و مصرف کلی انرژی را تا ۱۰ درصد کاهش دهند.

هرچند کمیسیون اروپا احتمال اعمال سقف قیمت بر گاز طبیعی را به طور کامل رد نکرده اما هشدار داده که چنین اقدامی به تضعیف توانایی این بلوک در تأمین گاز در بازار جهانی خواهد انجامید.

بر اساس اعلام غول انرژی روسیه، گازپروم، همزمان با کاهش ۴۸ درصدی عرضه گاز مسکو به اروپا در سال جاری، تورم در حوزه یورو برای نخستین بار در تاریخ، دو رقمی شد. انتظار می‌رود پس از نشتی مشکوک گاز در خط لوله نورد استریم در هفته گذشته، بحران انرژی در قاره سبز وخیم‌تر شود.