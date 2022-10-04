معجزه اندونزی مقابل ژاپن ناتمام ماند/مربی ایرانی ۱ ثانیه کم آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز سه شنبه تیم‌های اندونزی و ژاپن به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ژاپن تمام شد.

این بازی از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن سعد عبدالله کویت برگزار شد و اندونزی ابتدا با گل دقیقه ۲۱ برابر ژاپن پیش افتاد. ژاپنی‌ها همانند دیدارهای قبل شکننده ظاهر شدند اما کار را به تساوی کشاندند و بلافاصله روی اشتباه بازیکنان اندونزی، گل دوم را هم به ثمر رساندند. اندونزی برای جبران نتیجه «پاور پلی» کرد اما سامورایی‌ها یکبار دیگر در دقیقه ۳۹ موفق به گلزنی شدند و ۳ بر ۱ پیش افتادند.

اندونزی که برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت در دقیقه ۳۹ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. فشار این تیم برای بازگشت به مسابقه تا لحظات پایانی ادامه داشت و حتی گل تساوی هم وارد دروازه ژاپن شد اما توپ ثانیه‌هایی بعد از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه از خط دروازه حریف عبور کرد.

محمد هاشم زاده در بازی اندونزی - ژاپن

به این ترتیب ژاپن با این برد متزلزل راهی مرحله نیمه نهایی شد تا در این مرحله به مصاف برنده بازی ازبکستان - کویت برود.

اتفاق حاشیه‌ای این مسابقه، انجام بازی جوانمردانه بازیکنان اندونزی بود که حتی اعتراض محمد هاشم زاده سرمربی ایرانی اندونزی را هم به دنبال داشت. ژاپن روی یک موقعیت ضد حمله و در حالی که یکی از بازیکنان این تیم روی زمین افتاده بود، تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما این توپ گل نشد. در برگشت، این بار فرصت خوبی نصیب اندونزی شد تا بازی را به تساوی ۲ - ۲ بکشاند اما بازیکن این تیم برای رسیدگی به وضعیت بازیکن مصدوم ژاپن، توپ را به اوت زد

. این اقدام، داد و بیداد هاشم زاده را در پی داشت. او لحظاتی به اعتراضاتش به داور و عوامل تیم ژاپن هم ادامه داد و در نهایت با دریافت کارت زرد جریمه شد.

هاشم زاده که سابقه کار در تیم ملی فوتسال ایران را هم دارد، موفق شد اندونزی را بعد از دو دوره غیبت به مسابقات قهرمانی آسیا برساند و برای نخستین بار با این تیم به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد. با این حال معجزه او برای صعود به مرحله نیمه نهایی ناتمام ماند.

ژاپنی‌ها در این دوره از مسابقات تیم چندان قدرتمندی نشان ندادند. آنها با هدایت «کنیچیرو» و با تغییرات زیاد پای به رقابت‌های قهرمانی آسیا گذاشتند و در بازی نخست برابر عربستان با نتیجه ۱ به ۲ شکست خوردند. آبی پوشان ژاپنی در ادامه با غلبه بر کره جنوبی و ویتنام به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی ۸ بر ۱ برابر ویتنام به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود. ایران در این مرحله، از ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه به مصاف برنده بازی تایلند - تاجیکستان می‌رود. ژاپن ‏‬هم در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار ازبکستان - کویت دیدار می‌کند.