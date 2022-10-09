استحکام پیوندهای وحدت بین برادران شیعه و سنی در سایه پرچم مسلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند به مناسبت هفته وحدت پیام تبریکی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است؛
«وحدت»، نماد اصیل اسلامی و رمز موفقیت مؤمنین در هر عمل خداپسندانهای است که وقتی از بهر تسکین آلام بشری بروز کند بر غنای مفاهیم انساندوستی میافزاید.
امت واحده اسلامی که الگویی کمنظیر از همبستگی دینی تحت تعالیم روحبخش دین مبین اسلام است، اتحاد و برادری خود را مرهون توصیههای پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی (ص) و اهل بیت آن حضرت است که همواره پیروان خویش را به «دوستی» و «برادری» با مردم که شاخصهای اصیل وحدت هستند، دعوت میکردند.
در سایه پرچم مسلمانی، پیوندهای وحدت و محبت بین برادران شیعه و سنی محکمتر از پیش میشود تا روزی که پرچم صلح و عدل جهانی با دستان قائم آل محمد افراشته گردد و با حذف مرزهای تبعیض، برابری عالمگیر بر پهنه گیتی مسلط گردد. هفته وحدت؛ این یادگار بشردوستانه امام خمینی (ره) را به تمامی هموطنان عزیز تبریک میگویم و از خداوند متعال وسیعتر شدن کرانههای بشردوستی و مردمگرایی عالمگیر را برای عموم مسئلت دارم.
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