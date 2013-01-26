وحدت بین مسلمانان بالاترین نعمت خداوند متعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر شنبه در چهارمین همایش سراسری منادیان وحدت اظهار داشت: وحدت مهمترین نیاز جامعه اسلامی برای مقابله با فتنه های دشمنان نظام اسلامی است و برای مقابله با توطئه های مختلف دشمن مردم متدین و ولایتمدار کشور باید هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه وحدت خواست جدی خداوند است، افزود: تمام عالم بر مبنای وحدت استوار شده است و خداوند در آیات متعدد تفرقه را مایه فساد و خرابی می داند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان وحدت و برادری موجود میان مسلمانان اهل سنت و تشیع را رمز پیشرفت و توسعه کشور در برابر توطئه های استکبار عنوان کرد و ادامه داد: دشمنان اسلام و ایران همواره از اتحاد و انسجام ملت ایران در هراس هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه تاسی از سیره والای رسول الله (ص) و اهل بیت (ع) سعادت دنیا و آخرت مسلمانان را تضمین می کند، یادآور شد: حضرت محمد (ص) فخر کائنات و پیام آور صلح و دوستی و خاتم پیامبران بودند و سیره والای ایشان همواره روشنگر راه مسلمانان برای رسیدن به عزت و تعالی روز افزون است.

وی به نقش کم نظیر امام خمینی (ره) در ایجاد اتحاد اسلامی اشاره کرد و بیان کرد: هفته وحدت ابتکار امام خمینی (ره) بود و مقام معظم رهبری به عنوان خلف صالح ایشان، همواره بر تحکیم پایه های وحدت اسلامی تاکید داشته و امروزه در ایران اسلامی برادران و خواهران شیعه و سنی زندگی در کنار همدیگر را یک ارزش می دانند.

گفتنی است این همایش که با محوریت جشنواره شعر لولاک برگزار شد، پس از اعلام فراخوان ارسال آثار، 450 اثر در پنج بخش شعر کردی، فارسی، ترکی، عربی و انگلیسی از 150 شاعر آئینی کشور و از 27 استان به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

در بخش شعر فارسی محمد جواد آسمان از تهران، زهرا شعبانی از خوزستان و علی سلیمانی از همدان، در بخش شعر کردی کوروش جلالی، عماد کریمی، صباح حسنی و محمد عبدالملکی از استان کردستان و در بخش شعر ترکی خلیل مختارنیا، در بخش شعر عربی ثریا رحیمی و در بخش شعر انگلیسی زینب وهاب زاده نفرات برگزیده این جشنواره بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.