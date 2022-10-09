محورهای رایزنی تلفنی «بایدن» و صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، کاخ سفید امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که صدراعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا با یکدیگر تلفنی رایزنی کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان و «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در این رایزنی تلفنی در ارتباط با الحاق ۴ منطقه اوکراین به روسیه گفتگو کرده و این اقدام مسکو را محکوم کردند.

کاخ سفید در این خصوص اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا و صدراعظم آلمان بر مسئول دانستن روسیه پیرامون عملیات ویژه نظامی مسکو و نیز تامین امنیت و کمک به کی‌ یف تاکید کردند.

بحث و بررسی پیرامون آخرین تحولات بازارهای جهانی انرژی و اهمیت تامین انرژی مورد نیاز با قیمت‌ های منطقی از دیگر محورهای این رایزنی تلفنی رسانه ای شده است.

در همین ارتباط، برنی سندرز سناتور آمریکایی خشم خود را از تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش تولید نفت ابراز کرد و از عربستان سعودی، برجسته‌ ترین عضو آن، خواست تا از این به بعد برای حمایت از این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک بگیرد.

سندرز همچنین از دولت آمریکا خواست که تمام نیروهای خود را از عربستان سعودی خارج کند.

وی اضافه کرد: تا زمانی که عربستان سعودی با مسکو جهت افزایش قیمت گاز همکاری می کند، باید برای محافظت از خودش هم از روسیه کمک بگیرد.

این سناتور آمریکایی از دولت بایدن درخواست کرد که عربستان سعودی را رها کرده، فروش تسلیحات به ریاض را متوقف کند و به دنبال پایان دادن به ائتلاف نفتی «اوپک پلاس» باشد، ائتلافی که میزان تولید نفت جهان را در کنترل خود دارد.

گفتنی است اوپک پلاس در اجلاس روز چهارشنبه گذشته در وین درباره شدیدترین کاهش تولید نفت خود از زمان آغاز همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ به توافق رسید.

این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها برای تولید بیشتر حاصل شده و میزان عرضه را در بازار جهانی که هم اکنون نیز گفته می شود با کمبود عرصه مواجه است، محدودتر می کند.

افزایش قیمت نفت با کاهش قابل توجه تولید این محصول، دولت بایدن را در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره عصبانی کرده است.