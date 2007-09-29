به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللواء، وزارت اوقاف اسلامی لبنان اعلام کرد که مراسم دینی "غزوه بدر" عصر روز شنبه 17 ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

برنامه های این مراسم دینی شامل قرائت قرآن کریم و سخنرانی درباره جنگ بدر و تفسیر و توضیح چگونگی پیروزی و موفقیت مسلمانان خواهند بود.

بدر روستای کوچکی میان مکه و مدینه بود که چند غزوه از غزوات پیامبر (ص) را به نام آن روستا خوانده‌ اند و مهمترین آنها جنگ بدر بزرگ بوده است. جنگ بدر بزرگ در ماه رمضان سال دوم هجری بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بدر رخ داد.

دلیل اصلی این جنگ آن بود که مشرکان مکه اموال مسلمانان مهاجر را مصادره کرده بودند و مسلمانان مهاجر در شهر مدینه در تنگدستی و فقر به سر می ‌بردند. از این رو حضرت محمد (ص) تصمیم گرفت به کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان بن حرب حمله ببرد و اموال و کالاهای بازرگانان قریش را مصادره کند تا بنیه مالی مسلمانان تقویت شود.

رسول خدا (ص) در دوازدهم ماه مبارک رمضان به همراه 313 تن از یاران خویش از مدینه بیرون رفت. سپاه اندک مسلمانان با 20 شمشیر و هفتاد شتر و اسب در هفدهم ماه رمضان در بدر فرود آمدند. سرانجام جنگ درگرفت و مسلمانان با وجود تعداد اندک‌ با امداد الهی پیروز شدند.