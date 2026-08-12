ولایت، مجرای تحقق توحید در زندگی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هدایت‌خواه شامگاه چهارشنبه در محفل روضه خانگی حاج ولی آزادی در یاسوج، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، به تشریح ابعاد تاریخی جنگ بدر پرداخت و اظهار کرد: جنگ بدر نخستین و مهم‌ترین رویارویی بزرگ مسلمانان با جبهه کفر و شرک بود که در سال دوم هجری رخ داد.

وی با اشاره به شرایط شکل‌گیری حکومت اسلامی در مدینه افزود: پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه، اقداماتی مانند تأسیس مسجد، ایجاد اخوت و برادری میان مسلمانان و انعقاد پیمان با ساکنان مدینه را برای ایجاد و استحکام حکومت اسلامی انجام داد، اما این حکومت همواره در معرض تهدید دشمنان، به‌ویژه مشرکان قریش قرار داشت.

مسئول جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مشرکان قریش در دوران حضور پیامبر(ص) در مکه، مسلمانان را تحت فشار و آزار قرار داده و اموال بسیاری از آنان را مصادره کرده بودند و پس از هجرت نیز تهدید آنان ادامه داشت.

وی با اشاره به ماجرای کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان گفت: پیامبر(ص) برای مقابله با تهدیدهای دشمن و جبران بخشی از خسارت‌هایی که بر مسلمانان وارد شده بود، تصمیم گرفت کاروان قریش را مورد هدف قرار دهد، اما با اطلاع ابوسفیان از این موضوع، کاروان از مسیر دیگری عبور کرد.

هدایت خواه بیان کرد: مشرکان قریش با وجود اینکه کاروان از خطر خارج شده بود، به فرماندهی ابوجهل سپاهی حدود هزار نفره را به سمت بدر اعزام کردند و در مقابل، مسلمانان با حدود ۳۱۳ نفر و امکانات محدود در این نبرد حضور یافتند.

وی با اشاره به امدادهای الهی در جنگ بدر تصریح کرد: مسلمانان با وجود برخورداری از امکانات بسیار کمتر، به یاری خداوند توانستند بر سپاه مشرکان پیروز شوند و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود.

مسئول جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سوره انفال از مهم‌ترین منابع قرآنی درباره جنگ بدر است، گفت: بخش قابل توجهی از آیات این سوره درباره جنگ بدر، نحوه مواجهه مسلمانان با دشمن، امدادهای الهی و همچنین موضوع غنائم جنگی است.

وی افزود: در جنگ بدر حدود ۷۰ نفر از مشرکان کشته و حدود ۷۰ نفر نیز اسیر شدند و ۱۴ نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند.

توحید یک اصل ذهنی صرف نیست

هدایت‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام رضا(ع) و حدیث معروف «سلسلةالذهب» اظهار کرد: امام رضا(ع) در مسیر حرکت اجباری خود از مدینه به خراسان، در نیشابور با استقبال گسترده مردم مواجه شدند و در پاسخ به درخواست آنان برای نقل حدیث، حدیث قدسی «کلمة لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی» را بیان کردند.

وی افزود: امام رضا(ع) پس از حرکت مرکب، سر از محمل بیرون آوردند و فرمودند «بشروطها و أنا من شروطها»؛ یعنی توحید شرط‌هایی دارد و پذیرش ولایت از شروط آن است.

مسئول جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه توحید تنها یک باور ذهنی نیست، گفت: توحید باید در تمام عرصه‌های زندگی انسان جاری باشد؛ انسان موحد در اندیشه، رفتار و سبک زندگی خود خدا را محور قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر از یک انسان موحد پرسیده شود چرا چنین سخن می‌گویی، چنین نگاه می‌کنی یا چنین رفتاری داری، پاسخ او این است که خداوند چنین فرمان داده است؛ بنابراین توحید هم روح تفکر و هم روح عمل انسان مسلمان است.

هدایت‌خواه با اشاره به مفهوم آزادی از منظر توحیدی بیان کرد: آزادی در نگاه توحیدی به معنای رهایی انسان از بندگی غیر خدا و برداشتن موانع درونی و بیرونی برای حرکت به سوی خداوند است، نه اینکه انسان هر کاری را که دلش خواست انجام دهد.

ولایت، مجرای تحقق توحید است

وی با بیان اینکه تحقق توحید در جامعه نیازمند ولایت است، تصریح کرد: ولایت، کانال و مجرای تحقق توحید در زندگی انسان است؛ در زمان پیامبر(ص)، ولایت با پیامبر بود، پس از ایشان با امام معصوم و در دوران غیبت، بر اساس اندیشه شیعه، ولایت در مسیر نیابت امام معصوم دنبال می‌شود.

هدایت‌خواه گفت: امام رضا(ع) با بیان جمله «بشروطها و أنا من شروطها» در حقیقت بر پیوند میان توحید و ولایت تأکید کردند و نشان دادند که توحید بدون پذیرش ولایت در زندگی انسان به صورت کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای گفتمان توحیدی اظهار کرد: هنر امام خمینی این بود که روح توحید و روح دین را در جامعه و جهان دوباره احیا کرد و نشان داد که دین تنها مجموعه‌ای از عبادات فردی نیست، بلکه باید در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز ظهور و بروز داشته باشد.

مسئول جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مفهوم «کفر به طاغوت» در آموزه‌های دینی افزود: در فرهنگ قرآنی، ایمان به خدا با نفی طاغوت همراه است و انسان نمی‌تواند از یک سو ادعای ایمان داشته باشد و از سوی دیگر بندگی طاغوت را بپذیرد.

هدایت‌خواه در پایان سخنان خود از خداوند خواست جامعه اسلامی را همواره در مسیر ولایت ثابت‌قدم نگه دارد و برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و سلامتی و طول عمر رهبر انقلاب دعا کرد.