رونمایی از ۹ محصول دارویی در نمایشگاه ایران فارما

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته(ایران فارما) طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

در آخرین روز این نمایشگاه از ۹ محصول مهم و جدید دارویی که برخی آنها دانش بنیان هستند رونمایی شد.

مکمل یونی فررو، ناجی کم خونی، اکتروتاید LAR، مانع رشد تومورهای سرطانی، فلوسیترین، مناسب برای سرماخوردگی افراد دیابتی، دوبسیکا برای درمان هموروئید و رفع واریس، دورالایف زعفران، فرآورده ای انرژی زا، دورالایف سافرون، منیزم و ب ۶، ضد افسردگی، روغن Mctoil برای بهبود علمکرد مغز، کپسول پلاروکا برای تقویت سیستم ایمنی این محصولات رونمایی شده بودند.

مکمل یونی فررو، ناجی کم خونی

این مکمل که به همت متخصصان شرکت ابیان دارو تولید شده است، تنها مکمل حاوی آهن هِم و غیرهِم به صورت همزمان موجود در ایران جهت جذب کارآمدتر است.

ترکیبات این مکمل شامل آهن هِم + آهن پلی ساکاریدی + ویتامین B۱۲ + ویتامین C+ ویتامین B۶ است.

از جمله ویژگی های این مکمل را می توان به موثر در بهبود کم خونی ناشی از فقر آهن، قابلیت جذب و فراهم زیستی بالا، حداقل میزان عوارض گوارشی، دارای اثرات سینرژیستی و قابلیت افزایش جذب آهن تا ۴۰%، استفاده در هر زمان از روز (همراه و یا بدون غذا)، مناسب مصرف در حساس ترین افراد شامل زنان باردار و فاقد طعم فلزی اشاره کرد.

اکتروتاید LAR، مانع رشد تومورهای سرطانی

داروی اکتروتاید LAR در دوزهای ۲۰ و ۳۰ میلی گرم با برند واریوتاید® LARدر دسته دارویی آنالوگ سوماتواستاتین توسط شرکت دانش بنیان واریان فارمد تجاری شده است.

داروی اکتروتاید اثرات هورمون طبیعی سوماتواستاتین را تقلید می کند و نقش مهاری بر روی ترشحات دستگاه گوارش، پانکراس، غدد درون ریز(انسولین، گلوکاگون و...) و برون ریز و غده هیپوفیز(هورمون رشد) دارد. همچنین این دارو با مکانیسم های مختلف باعث جلوگیری از رشد تومور می‌شود.

از جمله موارد مصرف این دارو را می توان به درمان تومورهای نورواندوکراینی(ویپوما، سندرم زولینگر-الیسون و...)، سندرم کارسینویید، آکرومگالی و اسهال ناشی از شیمی درمانی اشاره کرد.

این دارو از تکنولوژی دارورسانی In situ gel forming بهره می‌برد و طریقه مصرف آن به صورت زیرجلدی (SC) است.



فلوسیترین، مناسب برای سرماخوردگی افراد دیابتی



داروی فلوسیترین به عنوان تنها ساشه سرماخوردگی مناسب افراد دیابتی توسط شرکت ابیان فارمد به بازار عرضه شده است. کاهش درد، تب و ضد احتقان، تسکین علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا، مناسب برای مصرف افراد مبتلا به دیابت و بهبود گلو درد، سرفه و التهاب سینوس‌ها از جمله موارد کاربرد این دارو پر مصرف محسوب می شود.

دوبسیکا برای درمان هموروئید و رفع واریس



ابیان فارمد به عنوان نخستین شرکت داروسازی ایرانی تولید کننده کلسیم دوبسیلات موفق به تولید داروی دوبسیکا شده است. کاربرد این دارو در درمان رتینوپاتی دیابتی، بهبود گردش خون وریدی، درمان هموروئید و رفع واریس و محافظت از عروق و درمان اختلالات عروقی است.

مکمل دورالایف دیابت

مکمل تغذیه ای دورالایف دیابت یکی مولتی ویتامین مینرال است که به منظور تامین ریزمغذی های مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت و پیش دیابت فرموله شده است. این افراد با دریافت این مکمل نیازی به مکمل تغذیه ای دیگری نخواهند داشت.

این مکمل برای بهبود متابولیسم گلوکز، کنترل قند خون، مدیریت دیابت، پیش دیابت و پیگشیری از عوارض دیابت مورد استفاده قرار می گیرد. حفظ سطح نرمال قند خون، حفظ عملکرد طبیعی دستگاه عصبی، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت چشم ها و بینایی از جمله ویژگی این مکمل است.

دورالایف زعفران، فرآورده ای انرژی زا

مکمل دورالایف سافرون یک فرآورده نشاط آور و انرژی زای طبیعی حاوی ۳۰ میلی گرم عصاره زعفران در هر کپسول است که به منظور بهبود حافظه و عمکلرد مغزی، افزایش میل جنسی، حفظ سلامت چشم، کنترل اشتها و کمک به کاهش وزن مورد استفاده قرار می گیرد.

این مکمل بدون شکر، بدون گلوتن، بدون لاکتوز و بدون نگهدارنده و بدون رنگ مصنوعی است.

دورالایف سافرون، منیزم و ب ۶، ضد افسردگی

دورالایف سافرون، منیزم و ب ۶؛ یک فرآورده نشاط آور انرژی زا طبیعی حاوی عصاره زعفران به همراه منیزم و ویتامین ب۶ است که به منظور بهبود علائم سندرم پیش از قاعدگی(PMS) و اثرات ضد افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد و به طور قابل توجهی در کاهش شدت علائم PMS تاثیرگذار است.

منیزیم و ویتامنی ب۶ با سلامت روان و کیفیت زندگی مرتبط است و از آنجایی که علائم افسرگی و PMS همپوشانی دارند، این ترکیب می تواند به طور قایل توجهی در کاهش شدت علائم PMS تاثیرگذار باشد.

روغن Mctoil برای بهبود علمکرد مغز

روغن Mctoil از تری گلیسیریدهای زنجیره متوسط تشکیل شده است. این نوع تری گلیسیرید جذب سریع و راحت تری نسبت به اسیدهای چرب با زنجیره بلند داشته و به راحتی قابل جذب است.

منبع انرژی و بهبود عمکلرد مغز، موثر در رژیم های کتوژنیک و کاهش وزن، منبع مناسب انرژی در سندرم سوء جذب چربی، کمک به کنترل صرع در کودکان و کمک به وزن گیری در نوزادان نارس از جمله کاربردهای این روغن است.

کپسول پلاروکا برای تقویت سیستم ایمنی

به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی، آنتی باکتریال و موکولیتیک، بهبود بخش علائم عفونت های دستگاه تنفس فوقانی شامل سرماخوردگی، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، گرفتگی بینی و همچنین به عنوان درمان کمکی برونشیت حاد، سینوزیت و بیماری مزمن انسداد ریوی استفاده می شود.