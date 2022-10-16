گزینه مدیریت فنی تیم ملی بسکتبال وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مهمد بچیرویچ اهل اسلوونی است و همراه با تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان سرمربی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۱۳ به قهرمانی رسید و در جام جهانی ۲۰۱۴ هدایت تیم ملی را عهده دار بود.

بچیرویچ به عنوان سرمربی با تیم ملی بسکتبال ایران در کاپ آسیا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ (آسیا چلنج) دو عنوان قهرمانی به ارمغان آورد. او در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون همراه با تیم ملی عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.

این مربی اسلوونیایی بعد از سفر به ایران، امروز یکشنبه در خصوص مسئولیت مدیر فنی تیم ملی بزرگسالان و همینطور مدیریت فنی تیم‌های ملی رده‌های سنی مختلف با جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، مذاکرات نهایی را انجام خواهد داد.