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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

برای پنجره پنجم انتخابی جام جهانی؛

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال از هفته آینده/ مدیر فنی جدید هم هست

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال از هفته آینده/ مدیر فنی جدید هم هست

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله دو ماه و نیم از پایان کار تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی، این تیم باید در پنجره ششم این رقابت ها شرکت داشته باشد. 

به همین منظور اردوی آماده سازی ملی پوشان بسکتبال از شنبه آینده (۳۰ مهرماه) زیر نظر سعید ارمغانی و دیگر مربیان کادر فنی آغاز می شود.

مهمد بچیروویج که به تازگی به عنوان مدیرفنی تیم ملی بسکتبال منصوب شده است در این اردو کنار اردونشینان خواهد بود. 

چین و استرالیا حریفان ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی هستند. دیدار با این دو تیم ۲۰ و ۲۳ آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ملی پوشان ایران که در گروه F انتخابی جام جهانی قرار دارند در پنجره ششم و پایانی مسابقات هم باید با ژاپن (۴ اسفندماه) و چین (۷ اسفندماه) رقابت داشته باشد. 

کد مطلب 5610616

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