شرایط حامد حدادی برای همراهی تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با چین و استرالیا در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی و کسب امتیاز کامل از این دو دیدار خانگی به قدری برای بسکتبال ایران واجب و ضروری است که مسئولان فدراسیون و مربیان تیم ملی برای دستیابی به آن تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

در این میان اما وضعیت حامد حدادی یک دغدغه شده است. حدادی تنها لژیونر تیم ملی بسکتبال است که این روزها با تیم سی چوان درگیر لیگ باشگاهی چین است و به همین دلیل شرایط کاملاً دراختیاری برای بازگشت به ایران و پیوستن به اردونشینان و بعد از آن همراهی ملی پوشان در دیدارهای پیش رو ندارد.

از همین رو مربیان تیم ملی به ناچار آغاز اردوی آماده سازی در غیاب حامد حدادی را پذیرفته اند اما با این امید که او بتواند پیش از آغاز پنجره پنجم انتخابی جام جهانی خود را به تهران برساند و در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد.

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال از شنبه آینده (۳۰ مهرماه) آغاز می‌شود. با لحاظ کردن غیبت حامد حدادی، ۱۶ بازیکن آغازگر اردو خواهند بود.

چین و استرالیا حریفان ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی هستند. دیدار با این دو تیم ۲۰ و ۲۳ آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. دستیابی به حداکثر امتیاز از رقابت با این دو تیم، گام بلندی برای بسکتبال ایران در راه صعود به جام جهانی به حساب می‌آید به خصوص با توجه به عملکرد نه چندان قابل اتکایی که تیم ملی در مرحله نخست انتخابی جام جهانی (پنجره اول تا سوم) داشت.

تیم ملی بسکتبال به خاطر دو باختی که در مرحله اول انتخابی جام جهانی مقابل قزاقستان متحمل شد، شرایط سختی در گروه F پیدا کرد. استرالیا، چین، ژاپن، قزاقستان و بحرین حریفان ایران در این گروه هستند. البته نتایج دیدارهای مرحله اول برابر قزاقستان و بحرین لحاظ می‌شود و همین مسئله وضعیت ایران را برای صعود پیچیده‌تر کرده است طوریکه علاوه بر عملکرد و امتیازاتش از دیدارهای برگزار شده، از نتایج دیگر تیم‌ها هم برای صعود تأثیر خواهد گرفت.