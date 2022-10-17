درخواست استرالیا برای دیدار با تیم بسکتبال ایران در کشور ثالث!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه مصوبِ مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ بسکتبال، تیم ملی ایران که دیدارهای خود در مرحله دوم را در گروه F دنبال می کند در قالب پنجره پنجم میزبان دو تیم چین و استرالیا خواهد بود.

قرار است دیدار با این دو تیم طی روزهای ۲۰ و ۲۳ آبان ماه در تالار بسکتبال آزادی برگزار شود. بر همین اساس چینی ها اقدامات لازم برای دریافت ویزای سفر به ایران را انجام داده اند اما استرالیایی ها نه تنها از انجام آن امتناع کرده و تا به امروز درخواستی برای صدور ویزا نداشته اند، بلکه طی مکاتبه با فیبا آسیا ضمن اعلام معذوریت از سفر به ایران، خواستار برگزاری دیدار با تیم ملی کشورمان در کشوری ثالث شده اند.

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: موضوع از طرف فیبا آسیا به فدراسیون بسکتبال ایران اطلاع رسانی شده است اما فدراسیون مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: فدراسیون بسکتبال طی مکاتبه با «هاگوپ خاجیریان» مدیر دفتر منطقه‌ای فیبا در حوزه آسیا با تاکید بر اینکه شرایط تهران و در کل ایران اصلا بحرانی نیست، با درخواست مطرح از سوی استرالیایی ها مخالفت کرده است.

دبیر فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه در مکاتبه صورت گرفته دلایل و مستندات خود را عنوان و اطلاع رسانی کرده ایم، یادآور شد: چطور می شود چین مشکلی بابت سفر به ایران و حضور چند روزه در تهران برای دیدار با تیم ملی کشورمان را نداشته باشد اما استرالیا احساس خطر کند؟ قطعا بسکتبال ایران زیر بار این موضوع نخواهد رفت.

معزی فر با بیان اینکه هنوز به مکاتبه انجام شده از طرف فدراسیون بسکتبال ایران پاسخی داده نشده است، گفت: پیش از این تیم ملی بسکتبال در شرایط نه چندان مساعد سوریه، عازم این کشور شد و دیدار خود را طبق برنامه انجام داد. برای دیدار برگشت برابر استرالیا هم در جایی غیر از کشورمان به میدان نمی رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال پیگیر است تا امتیاز میزبانی خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی را حفظ کند اما در صورتیکه با درخواست استرالیا برای بازی در کشوری ثالث موافقت شود بعید نیست تا دیدار با چین در تهران هم منتفی و هر دو دیدار به یک کشور دیگر منتقل شود.