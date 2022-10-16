نشست هم اندیشی مدیران مدارس هندوستان با آیت الله اعرافی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه و عضو فقهای شورای نگهبان با جمعی از علما و مدیران مدارس علمیه کشور هندوستان شرکت کننده در دوره علمی ارتباطی مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت دیدار کرد.



وی در این دیدار هندوستان را قطب بزرگی در دنیا توصیف نمود و ضمن تأکید بر رشد و توسعه آن در تمام حوزه‌ها گفت: تراث عظیم و تاریخی هند، کتابخانه‌ها، علما و نیز نقش گسترده علمای این سرزمین پهناور در نجف و سایر حوزه‌های علمیه جهان باید احیا گردد.



عضو فقهای شورای نگهبان از روحانیت هند خواستار شد: به همه ابعاد و زوایا توجه داشته باشند و جامع و متوازن برنامه ریزی نمایند و همه نیازهای جامعه هندوستان را احصا و برای حل آن قدم‌های مهمی بردارند.



آیت الله اعرافی ضمن تقدیر از زحمات تلاشگران عرصه تبیین و گسترش معارف ناب الهی ابراز گفت: تربیت نخبگان و اندیشمندان بین المللی بسیار مهم است که در این زمینه حوزه‌های دینی سراسر جهان، باید بسیار قوی گام بردارند.



همچنین در این نشست علما و فضلای کشور هندوستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این دیدار به بیان وضعیت و نیازهای مدارس علمیه کشور هندوستان پرداختند.

*یوسف کامیاب پور