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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۴

نشست هم اندیشی مدیران مدارس هندوستان با آیت الله اعرافی برگزار شد

نشست هم اندیشی مدیران مدارس هندوستان با آیت الله اعرافی برگزار شد

نشست علما و فضلای شرکت کننده در دوره علمی ارتباطی مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت با آیت الله اعرافی بر تربیت نخبگان و اندیشمندان بین المللی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه و عضو فقهای شورای نگهبان با جمعی از علما و مدیران مدارس علمیه کشور هندوستان شرکت کننده در دوره علمی ارتباطی مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت دیدار کرد.

وی در این دیدار هندوستان را قطب بزرگی در دنیا توصیف نمود و ضمن تأکید بر رشد و توسعه آن در تمام حوزه‌ها گفت: تراث عظیم و تاریخی هند، کتابخانه‌ها، علما و نیز نقش گسترده علمای این سرزمین پهناور در نجف و سایر حوزه‌های علمیه جهان باید احیا گردد.

عضو فقهای شورای نگهبان از روحانیت هند خواستار شد: به همه ابعاد و زوایا توجه داشته باشند و جامع و متوازن برنامه ریزی نمایند و همه نیازهای جامعه هندوستان را احصا و برای حل آن قدم‌های مهمی بردارند.

آیت الله اعرافی ضمن تقدیر از زحمات تلاشگران عرصه تبیین و گسترش معارف ناب الهی ابراز گفت: تربیت نخبگان و اندیشمندان بین المللی بسیار مهم است که در این زمینه حوزه‌های دینی سراسر جهان، باید بسیار قوی گام بردارند.

همچنین در این نشست علما و فضلای کشور هندوستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این دیدار به بیان وضعیت و نیازهای مدارس علمیه کشور هندوستان پرداختند.

*یوسف کامیاب پور

کد مطلب 5609977

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