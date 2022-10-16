سرپرست مرکز ملی نظام کیفیت و استانداردهای اتمی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حکمی جواد کریمی‌ثابت را به عنوان معاون سازمان و سرپرست مرکز ملی نظام کیفیت و استانداردهای اتمی ایران منصوب کرد.

در حکم رئیس سازمان انرژی اتمی به جواد کریمی ثابت آمده است: "نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون اینجانب و سرپرست مرکز ملی نظام کیفیت و استانداردهای اتمی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم داری، پاک دستی، فستاد ستیزی و قانون مداری در دولت مردمی با اتخاذ تدابیر مناسب در حل مشکلات سازمان و کشور کوشا باشید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در ادامه خدمت به مهین عزیز اسلامی از درگاه حضرت احدیت مسألت می‌نمایم. "

گفتنی است؛ جواد کریمی‌ثابت، دارای سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی متعددی بوده و از وی تاکنون کتاب‌های علمی و مقالات پژوهشی گوناگونی در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای منتشر شده است؛ او در حال حاضر عضو هیات علمی و استاد تمام مهندسی شیمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران و رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، مشاور رییس سازمان انرژی اتمی در حوزه توسعه فناوری کوانتومی و رییس هیات مدیره انجمن هسته‌ای ایران از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی بوده است.

از دیگر افتخارات جواد کریمی‌ثابت می‌توان به اخذ «نشان ملی درجه سه پژوهش» از ریاست محترم جمهوری در سال ۱۳۸۵ و انتخاب به‌عنوان «مدیر نمونه جهادی» در سازمان انرژی اتمی ایران در پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور در سال ۹۷ و همچنین اخذ «نشان دانش، اخلاق و تلاش» از ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد.