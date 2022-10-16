به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی مدیرکل توسعه فناوری، سینمایی، سمعی و بصری با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده دراین حوزه گفت: در طول سال های اخیر سعی شده که سالن‌های نمایشی فیلم را مخصوصا در شهرهای محروم، کم برخوردار و شهرهایی که سالن سینما نداشتند و از این رسانه فرهنگی محروم بودند، افزایش دهیم.

وی سالن سازی را از اهداف مهم حوزه کاری خود عنوان و تصریح کرد: در طول یک‌ سال گذشته حدود ۱۸ سینما و ۱۰۶ سالن سینما به ناوگان سینمایی کشور افزوده شده که حدود ۴۰ درصد در این حوزه افزایش داشتیم و این سالن‌ها بیشتر در مناطقی ساخته شده که نیاز فرهنگی آن مناطق بوده است.

این مدیر سینمایی با توضیح اینکه سیاست کلی سازمان سینمایی افزایش کمی و کیفی سالن‌های سینمایی در مناطق مختلف کشور است، گفت: ما سعی کردیم در طول سال با هماهنگی «سینما شهر»، تجهیزات سمعی و بصری سینماهای کشور را فراهم کنیم و کیفیت آن را بالا ببریم که در این خصوص تجهیزات ۱۵ سینما به روز رسانی شده است. از سوی دیگر با توجه به شفاف سازی و قانون گرایی که در دستور کار سازمان سینمایی قرار گرفته است، متقاضیان زیادی برای ساخت سالن‌های سینما درخواست داده‌اند.

وی یادآور شد: ما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تشویق می کنیم در مناطق نیازمند به سالن، طرح های خودشان را اجرا کنند. در این خصوص ما مجوز بیش از ۲۳ پردیس سینمایی را صادر کردیم که این پردیس ها در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارند. علاوه بر این تا پایان مهر حدود ۲۳ سالن سینمایی به ۱۰۶ سالنی که از قبل آماده کرده بودیم، اضافه خواهند شد که مجموع سالن‌های ساخته شده در یک‌ سال گذشته به ۱۲۹ سالن خواهد رسید.

فرجی در پایان درباره تجهیز و به روز رسانی سالن‌های سینما گفت: در طول یک سال گذشته اولین پردیس سینمایی در شهر پرند افتتاح شد. همچنین در این مدت تجهیزات حدود ۳۰ سالن سینما به‌روز رسانی شده است. یعنی هم به وضعیت خود سالن مثل پرده سینما، کیفیت، صندلی و غیره هم به مسایل دیگری مثل ارتقای تجهیزات صدا و سایر ملزوماتی که نیاز به بازسازی داشتند، پرداخته شده است.