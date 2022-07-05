انتقاد اتحادیه فناوران رایانه به سازمان امور مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: فروشندگان آی تی می‌گویند با توجه به گسترش فضای مجازی و فروش آنلاین، کالاهای مربوطه مانند لپ تاپ با سود حداقلی از سوی واحدهای صنفی به مردم فروخته می‌شود. به تعبیر دیگر گسترش فروش کالا در شبکه‌های آنلاین نفسی برای فروشندگان واحدهای صنفی باقی نگذاشته است. به عنوان مثال یک لپ تاپ ۲۰ میلیون تومانی با سود حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی موارد جهت نصب و راه اندازی برخی اپلیکیشن‌ها مبلغ اندکی از مصرف‌کننده دریافت که تمام این مبالغ از دستگاه‌های پوز رد و بدل می‌شود.

وی ادامه داد: در حقیقت فروش کالا توسط واحدهای صنفی فناوران رایانه شفاف است که می‌توان این نوع تراکنش‌ها را نیز از بانک‌ها استعلام گرفت. نوع تراکنش‌های هر واحد صنفی مشخص است اما متاسفانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی ضرایب چندین برابر سود واقعی را لحاظ می‌کنند که این اقدام منصفانه نیست.

این فعال صنفی بیان کرد: از طرف دیگر تجارت کالاهای دیجیتال مثل نوت بوک، موبایل و ... حجم قابل توجهی در آمار تجارت خارجی دارد این در حالی است که واردات این کالا سود چندانی برای واردکننده اصلی ندارد چرا که تکنولوژی این کالاها در جهان مداما در حال تغییر است. از این‌رو در تمام کشورها تجارت این کالاها براساس میزان تقاضا شکل می‌گیرد و تجار مجبورند برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانند کالا را با سود اندک روانه بازار کنند.

وی اظهار کرد: باید گفت اعضای صنف موبایل و فناوران همراستا با یکدیگر فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه اعضای این صنف با میزان سود اندک کالا را به مردم می‌فروشند ممکن است در کوتاه مدت عدم اصلاح مالیات‌ها در نحوه کسب و کار آنها تاثیر بگذارد یا به عبارتی سبب کاهش فعالیت‌شان شود. کما اینکه این اتفاق در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد و و خسارت‌های قابل توجهی به برخی بنگاه‌های صنف فناوران رایانه زد.

فرجی تهرانی ادامه داد: فعالان این صنف بر این باورند با توجه به نام گذاری شعار امسال هر گونه توجه به کسبه و فعالان این صنف افزایش اشتغالزایی و تولید را به همراه دارد.

وی عنوان کرد: از طرفی موضوع بالعکس آن نیز وجود دارد. با آن که در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و بازاریان به مالیات بر می‌گردد عدم اصلاح ضریب مالیاتی این صنف نحوه فعالیت دانش بنیان‌ها و دیگر رسته‌ها را که زنجیره‌وار به هم متصل هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی صنف فناوران رایانه همچنان به قوت خود باقی است. در جلسه اخیر رئیس اتحادیه فناوران رایانه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد به مشکلات این صنف پیرامون دریافت مالیات توجه شود اما علی رغم وعده‌های داده شده ضرایب مرتبط به صنف فناوران هنوز اصلاح نشده است.

به گفته وی، البته که چالش عدم اصلاح اینتاکد به دوره کنونی مربوط نمی‌شود و این مشکل چندین سال است که گریبان‌گیر صنف فناوران رایانه است.

فرجی تهرانی گفت: برآوردها نشان می‌دهد کالاهای این صنف جز اقلام قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی گامی جهت اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه بر ندارد پیش‌بینی می‌شود که ورود کالای قاچاق افزایش پیداکند. البته که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاها و عدم توجه این سازمان به درخواست فناوران رایانه باید اعلام کرد که واردکنندگان دیگر توان رقابت با قاچاق‌چیان را نخواهند داشت.

وی مطرح کرد: از طرف دیگر بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم اصلاح مالیات ممکن است در آینده نه چندان دور رسته دانش‌بنیان رایانه ، تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم افزاری شبکه و سخت افزاری رایانه را به تعطیلی بکشاند.

فرجی تهرانی توضیح داد: فعالان صنف فناوران رایانه معتقدند ضرایب تعیین شده در اینتاکد برای سود کالاهای رسته‌های مختلف اتحادیه فناوران به هیچ عنوان با شرایط فعلی کشور تطابق ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. علی رغم اینکه اتحادیه فناوران رایانه بارها به شکل مکتوب و شفاهی اعلام کرده است که صنف موبایل با صنف فناوران رایانه همپوشانی دارد بنابراین ضروری است هر چه زودتر به پیشنهاد اعضای این صنف توجه ویژه‌ای نشان داد.