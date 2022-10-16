اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق و واکنش السودانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان پاکدستی عراق اعلام کرد که درباره پرونده اختلاس ۳.۷ هزار میلیارد دیناری در وزارت دارایی عراق تحقیق کرده و پرونده را به دستگاه قضائی تحویل داده است.

در بیانیه رسمی این سازمان که امروز (یکشنبه ۱۶ اکتبر) منتشر شده آمده که درباره اختلاس ۳.۷ هزار میلیارد دینار (۲.۵ میلیارد دلار) در سازمان امور مالیاتی وزارت دارایی عراق تحقیقات لازم انجام و پرونده نهایی به دستگاه قضائی ارجاع داده شده است تا دستگاه قضائی احکام لازم را صادر کند.

در این بیانیه تأکید شده که دستگاه قضائی پیش از این شماری از مقامات بلندپایه وزارت دارایی را احضار و درباره اختلالاتی که موجب چنین تخلف گسترده‌ای شده از آنان بازپرسی کرده است.

روز گذشته رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده که گزارش اولیه اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌داد اما بررسی گزارش های مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است.

در این سند اعلام شده که شواهد سرقت اموال عمومی کاملاً آشکار بوده و هیچ نیازی به دقت نظر در حساب‌ها نبوده و افزوده که این اختلاس مربوط به فاصله میان ۱/۹/۲۰۲۱ تا ۱۵/‏۰۸/‏۲۰۲۲‬ است.

وی تأکید کرده که به محض اطلاع از پرونده اقدامات قانونی لازم برای ارجاع آن به دستگاه قضائی را انجام داده و موضوع را با سران سیاسی کشور نیز در میان گذاشته و در برابر جوسازی‌هایی که علیه وی از جانب طرف‌های خاص انجام شده کوتاه نیامده است.

همزمان دفتر نخست‌وزیر عراق نیز از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تحقیق در این پرونده خبر داد.

هفته گذشته «فالح الساری»، رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نیروهای حکومت، در کنفرانسی مطبوعاتی در مجلس عراق تاکید کرد که مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار از اموال سازمان امور مالیاتی وزارت دارایی عراق ناپدید شده که در این باره کمیته‌ای در مجلس تشکیل شده و از وزارت دارایی توضیح خواسته شده است.

او گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا این لحظه این مبلغ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده و از وزارت دارایی و دستگاه قضائی و سازمان پاکدستی و دادستانی خواست که تحقیقات فوری در این باره را آغاز کنند چون این مبلغ در حال افزایش است.

الساری تأکید کرد که مبلغ کلانی ناپدید شده و این بزرگ‌ترین عملیات اختلاس در وزارت دارایی است و مسئولیت قانونی در این باره متوجه این وزارتخانه است و باید هرچه سریع‌تر در این باره توضیح بدهد.

واکنش السودانی چه بود؟

نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق اعلام کرد که مسئله مبارزه با فساد را در رأس اولویت‌های خود قرار داده است.

«محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق با انتشار توئیتی نوشت که در اقدامات واقعی برای مبارزه با فساد «که با وقاحت تمام در همه مفاصل حکومت رواج یافته» کوتاهی نخواهد کرد.

وی گفت که این پرونده را در رأس اولویت‌های برنامه دولت خود قرار داده و اجازه نمی‌دهد که اموال ملت عراق به یغما برود «چنان‌که در سپرده‌های اداره امور مالیاتی» رخ داده است.

درخواست برای ممنوع الخروج شدن اختلاس گران

حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق از کمیسیون شفاف‌سازی کشورش خواست تا روند رسیدگی به اتهامات کسانی که در این پرونده متهم به سرقت ۲.۵ میلیارد دلار شده‌اند تسریع کرده و مانع از خروج آنان از کشور شوند.

ماجد شنکالی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در پارلمان عراق نیز از مقامات قضایی کشورش خواست تا برای رسیدگی به اتهامات متهمان انجام این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.