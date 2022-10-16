یاد و خاطره شهدا نباید فراموش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر ابوالفتح زاده در مراسم بزرگداشت ۳۱ شهید والامقام پالایشگاه نفت تبریز برگزاری این مراسم را گامی در راستای احیای یاد و خاطرۀ شهدا دانست و گفت: مبادا گذشت زمان باعث شود که شهادت‌ها و ایثارها از یادمان برود.

وی افزود: بنده به نوبۀ خودم از همۀ دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای حفظ یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم و امروز نیز قدردان شرکت پالایش نفت تبریز هستم که مراسم باشکوهی را جهت گرامیداشت شهدای این شرکت ترتیب داد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه ما خود را خادم و خدمتگزار خانواده‌های معزّز شهدا و ایثارگران معظم می‌دانیم، گفت: حق نداریم در رسیدگی به مسائل مرتبط با خانواده‌های شهدا و ایثارگران بی تفاوت باشیم.