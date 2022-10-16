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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۸

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی:

یاد و خاطره شهدا نباید فراموش شود

یاد و خاطره شهدا نباید فراموش شود

تبریز- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی تاکید کرد: یاد و خاطرۀ شهدای معظم نباید فراموش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر ابوالفتح زاده در مراسم بزرگداشت ۳۱ شهید والامقام پالایشگاه نفت تبریز برگزاری این مراسم را گامی در راستای احیای یاد و خاطرۀ شهدا دانست و گفت: مبادا گذشت زمان باعث شود که شهادت‌ها و ایثارها از یادمان برود.

وی افزود: بنده به نوبۀ خودم از همۀ دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای حفظ یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم و امروز نیز قدردان شرکت پالایش نفت تبریز هستم که مراسم باشکوهی را جهت گرامیداشت شهدای این شرکت ترتیب داد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه ما خود را خادم و خدمتگزار خانواده‌های معزّز شهدا و ایثارگران معظم می‌دانیم، گفت: حق نداریم در رسیدگی به مسائل مرتبط با خانواده‌های شهدا و ایثارگران بی تفاوت باشیم.

کد مطلب 5610178

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