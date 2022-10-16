چهاردهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین شماره مجله «خردورزی» توسط مؤسسه فرهنگی هنری شناخت، ویژه‌نامه «مذهب و جهان معاصر» در شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شد. این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «مذهب و جهان معاصر» می‌پردازد.

مجله «خردورزی» در این شماره شامل سه پرونده با عناوین و گفتگوهای زیر است:

مذهب و جامعه

گفتگو با سید جواد میری؛ دعوتِ اجباری؟!

گفتگو با سهیل اسعد؛ انعطافِ شریعت

گفتگو با حجت الاسلام حبیب الله بابائی؛ الهیاتِ رنج

مذهب و شناخت

گفتگو با محمدامین سرایی؛ ضعف مطالعات شناختی دین در مهد دین‌داری

گفتگو با ابوطالب صفدری؛ تکنولوژی هیئت

مذهب و سیاست

گفتگو با حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده؛ رستاخیزِ عدل

گفتگو با حجت الاسلام احمد رهدار؛ کربلا و زمانه‌ی ما

گفتگو با حجت الاسلام محمدجواد نوروزی؛ الگوی حکمرانی

گفتگو با حجت الاسلام محمدعلی عبداللهی؛ خدا، در بندِ اخلاق

بخشی از سرمقالۀ شماره چهاردهم از مجله «خردورزی» را در ادامه می‌خوانید:

«انسان، به‌عنوان محورِ تمامی اندیشه‌ها و اصلی‌ترین موجود در جهان آفرینش، همواره ناگزیر از سیرِ انفسی بوده و هست. انسان‌مداری و توجه به نفس انسانی، علی‌رغم مبانی مختلف، همواره موردتوجه بوده است. یکی از معروف‌ترین چهره‌های سوفسطایی، پروتا گوراس است. پروتا گوراسمعتقد است که آدمی مقیاس همه چیز است؛ مقیاس هستی آنچه هست و چگونه هست و مقیاس نیستی آنچه نیست و چگونه نیست .[۱] سقراط نیز بر خودشناسی تأکید و به مردم توصیه می‌کرد که خود حقیقی، یعنی روح را بشناسند .[۲] افلاطون، ارسطو، هیدگر، و برخی دیگر از اندیشمندان، مایه‌های اولیه اصالت ذهن و نفس (subjectivism) را به‌عنوان مظهری از انسان‌مداری، شکل دادند و نسبت به آن دقت نظر داشتند».