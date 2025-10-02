نهمین شماره نشریه «خردورزی» از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره نشریه «خردورزی» در ۲۹۸ صفحه و با قیمت ۲۶۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
تمرکز اصلی این شماره بر مسئله کودکان فلسطینی و رنجهای مردم غزه است؛ رویکردی که در قالب پروندهای با عنوان «نظم جهانی جنایت» پیگیری شده و سازوکارهای نظام بینالمللی را در قبال خشونتهای ساختاری علیه ملتها مورد واکاوی قرار میدهد.
در این پرونده، نویسندگان تلاش کردهاند نشان دهند چگونه نظام سلطه جهانی، با بهرهگیری از سازوکارهای علمی، سیاسی و رسانهای، به تداوم خشونت و سرکوب مشروعیت میبخشد و زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار میدهد.
این شماره علاوه بر پرونده محوری، به موضوعات اجتماعی و سیاسی دیگری نیز پرداخته است. در بخشی از مقالات، به مسئله «سفیدشویی به سبک صهیونیسم» پرداخته میشود؛ جایی که سیاستهای تبلیغاتی و رسانهای اسرائیل در تغییر افکار عمومی جهانی تحلیل شده است.
در ادامه، نوشتهای با عنوان «مرگ همدلی» به این پرسش میپردازد که چگونه وجدان عمومی در برابر وقایع غزه دچار فرسایش شده و توان همدلی با کودکان و خانوادههای فلسطینی رو به کاهش گذاشته است.
مباحث دیگری نیز در این شماره دیده میشود؛ از روایت زندگی روزمره در شرایط جنگ و محاصره با عنوان «عشق در سرزمین محاصره»، تا تحلیلی از بحران کارآمدی دموکراسی در غرب تحت عنوان «فروپاشی یک رؤیا». همچنین در مقالهای با عنوان «رختکن دیکتاتورها» به بررسی روزی که نتانیاهو با جمهوری اسلامی هم مسیر شد میپردازد.
در بخش دیگری از مقالات، پرسشهای الهیاتی و فلسفی برجسته میشوند. متن «سقوط ایمان» به این موضوع میپردازد که آیا الهیات سنتی میتواند پاسخی برای دردها و رنجهای امروز بشر ارائه کند یا نه.
در ادامه، «کمپینهای فریب» چگونگی بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی و فضای دیجیتال را در بازتولید واقعیتهای جعلی و پنهانسازی حقیقت بررسی میکند.
از دیگر بخشهای این شماره، پروندهای با عنوان «بازگشت زن به صحنه تاریخ» است که در آن نقش زنان در تحولات اجتماعی و مقاومتهای معاصر بازخوانی شده و از دیوارنگارههای غزه تا روایت زنان در جنگهای منطقهای مورد توجه قرار گرفته است.
نهمین شماره فصلنامه «خردورزی» با گردآوری مجموعهای از مقالات تحلیلی و میانرشتهای، تلاش دارد تصویری جامع از جهان امروز ارائه دهد؛ جهانی که در آن سیاست، رسانه و فناوری در هم تنیدهاند و بیشترین تأثیرات را بر سرنوشت کودکان و انسانهای بیدفاع بهویژه در فلسطین بر جای میگذارند.
نظر شما