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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۱

سفر دبیر کل اتحادیه عرب به الجزایر

سفر دبیر کل اتحادیه عرب به الجزایر

احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب امروز یکشنبه عازم الجزایر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب امروز یکشنبه عازم الجزایر شد.

جمال رشدی، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب گفت که الجزائر و دبیرخانه اتحادیه عرب با یکدیگر به صورت مستحکمی طی ماه های اخیر برای برگزاری نشست سران کشورهای عربی به نحوی که شایسته این رویداد مهم در سطح همکاری مشترک کشورهای عربی باشد، همکاری دارند.

وی ادامه داد: انتظار می رود ابو الغیط در این سفر با عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزائر با هدف بررسی اوضاع کشورهای عربی پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و مهمترین بندهای دستورکار این نشست دیدار کند.

لازم به ذکر است که نشست سران کشورهای عربی در اوایل نوامبر در الجزائر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5610308

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