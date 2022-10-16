شرایط استخدام دهیاران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای اصل عمل متقابل دولت بوسنی و هرزگوین جهت واگذاری دو باب ساختمان با شرایط اجاره طولانی مدت (۵۰ ساله) برای استقرار دفتر و اقامتگاه سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، به وزارت امور خارجه اجازه داد اقدامات لازم برای استملاک یک پلاک ثبتی واقع در بخش (۱۱) تهران، از سوی سفارت دولت بوسنی و هرزگوین را در قالب اجاره (۵۰) ساله و با پیش بینی تدابیر لازم برای اطمینان خاطر از تبدیل وضعیت املاک ایران در بوسنی و هرزگوین انجام دهد.

همچنین به موجب اصلاح آئین نامه مذکور، به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. مدت قرارداد کار با نیروهای به کار گرفته شده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.

همچنین به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها، طبق تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی، برابری فرصت‌ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان‌پذیر است و چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آئین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰ درصد حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود. نحوه محاسبه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت یا پاره وقت دهیاران در دستورالعمل مربوط پیش بینی خواهد شد.

داوطلبان استخدام در دهیاری باید در زمان ثبت نام حداقل ۲۰ سال سن داشته باشند. شرایط اختصاصی جهت شرکت در آزمون در آگهی به کارگیری نیرو تعیین خواهد شد. همچنین کارگران خدماتی و رانندگان از شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم) معاف هستند.

حقوق و مزایای دهیار و نیروهای دهیاری بر اساس مصوبات شورای عالی کار و اعتبارات مصوب دهیاری، متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین می‌شود. دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و نیروهای دهیاری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

همچنین استانداردهای لازم برای آموزش کارکنان دهیاری‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ می‌شود.

در صورت تخلف دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها، بر اساس قانون کار به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود. دهیارانی که به صورت مأمور از دستگاه‌های اجرایی به عنوان دهیار مشغول خدمت هستند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند.

همچنین هیئت دولت، تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی (کشتی سازی خلیج فارس، ارگ جدید- صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، پتروشیمی، دوغارون، کاوه- یزد، لامرد، لاوان، سلفچگان، لرستان، سمنان، جهان آباد همدان، گرمسار، انرژی پارس، شهرکرد، سیرجان، سهلان، زرندیه، رفسنجان، پیام، پارسیان، بوشهر، بندرامام خمینی، بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر نوشهر، بندر امیرآباد، بندر آستارا، شیراز، سرخس، بیرجند، اسلام‌آباد غرب، بجنورد، بانه، دامغان، کاشان، کازرون، مهران و نمین) را تعیین کرد.

همچنین سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش بنیان، می‌تواند حداکثر تا ۲۵ درصد تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش بنیان اعمال کند.

این تصویب نامه با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، برای سال ۱۴۰۱ نیز در مناطق ویژه اقتصادی فوق قابل اعمال است.

کشور موظف است معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌های یاد شده کم شود.

اصلاح آئین‌نامه اجرایی مربوط به اختصاص بخشی از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخدر خصوصصوص آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اختصاص تا ۲ درصد از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی مذکور را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی در راستای مردمی سازی دولت و حمایت از طرح‌های فرهنگی دارای اولویت، در صورتی که بخواهند اعتبارات موضوع این آئین نامه را هزینه نمایند، موظفند حداقل ۵۰ درصد این اعتبارات را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت‌های مدنظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز کند.

اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به انعقاد قراردادهای تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا

به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور و بازپرداخت تسهیلات مالی اعطایی به دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران با اصلاح آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص انعقاد قراردادهای تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور و الحاق یک تبصره به ماده (۵) آئین نامه یاد شده، ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین کنندگان منابع مالی به منظور پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی اعطایی به دستگاه‌های اجرایی در قالب انعقاد قرارداد تأمین مالی کافی بوده و دستگاه اجرایی در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته مسئول بازپرداخت است.

مجوز دولت به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و ساحل عاج

در راستای سیاست کلان و راهبردی وزارت متبوع بر توسعه همکاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای مهم آفریقایی از جمله کشور ساحل عاج به عنوان یکی از کشورهای مهم سواحل غرب آفریقا، هیأت وزیران به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ساحل عاج اقدام نماید.

در راستای سیاست کلان و راهبردی وزارت متبوع بر توسعه همکاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای مهم آفریقایی از جمله کشور ساحل عاج به عنوان یکی از کشورهای مهم سواحل غرب آفریقا، هیأت وزیران به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ساحل عاج اقدام نماید.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.